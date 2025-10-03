Llívia afronta el mite que va fer de la seva farmàcia la més antiga d’Europa
L’Ajuntament restaura el Llibre d’Honor de l’apotecaria amb el qual exposa l’evolució del relat sobre els seus orígens creat durant el segle XX
Miquel Spa
El Museu de Llívia ha restaurat el llibre d’honor de la farmàcia Esteva, una peça vinculada a la història del centre i de l’antiga botiga. La intervenció l’han dut a terme les conservadores i restauradores Berta Blasi i Verònica Bobis.
El volum restaurat presentava deterioraments ocasionats per l’ús i per les manipulacions que havia patit al llarg dels anys, entre les quals s’hi comptaven reforços amb cel·lo, cinta americana i grapes, segons han explicat des del mateix museu. Ara, els treballs han consistit en la neteja mecànica en sec, l’eliminació d’aquests elements, el reforç del llom i la seva ampliació amb capes de paper japonès i una làmina de pergamí.
Un cop finalitzada la restauració, el llibre ha ingressat novament al fons bibliogràfic del museu. El director de l’equipament, Gerard Cunill, ha explicat que aquesta actuació s’inclou dins del projecte museogràfic que té com a objectiu la renovació de l’exposició permanent de la farmàcia Esteva. El programa preveu la restauració del patrimoni, activitats de divulgació i tasques de recerca.
El llibre d’honor va ser creat el 1917 per Antoni Esteva i Canal. Durant les dècades de 1920 a 1950 només recollia les signatures de personatges il·lustres, i a partir dels anys seixanta es va obrir a tots els visitants. Les anotacions permeten seguir l’evolució del prestigi i del relat entorn de la farmàcia, considerada la més antiga d’Europa, amb aportacions de persones vingudes de Catalunya, Espanya, França i posteriorment d’altres països.
Amb motiu de la restauració, el museu ha organitzat l’exposició “El mite i el llibre – El libro de honor de la farmàcia Esteva. Estudi i realització”. La mostra, que inclourà informació sobre el procés de conservació i el paper històric del volum, es podrà veure a la sala de la farmàcia Esteva entre l’11 d’octubre i el 5 d’abril del 2026. Cunill ha remarcat el rol que pot tenir aquest volum en la reinterpretació del relat de la Farmàcia Esteva, atès el mite sobre el qual es va anar configurant principalment el segle passat: «El Libro de Honor és un llibre important perquè permet plasmar el procés de penetració social del mite forjat entorn de la farmàcia Esteva al llarg del segle XX; el mite que parla de la farmàcia més antiga d’Europa. Comprendre aquest mite ens permet entendre el museu d’avui i copsar com pot ser el del futur. Els articles de premsa, els personatges que hi passen i les dedicatòries que hi escriuen, i els usos del llibre en cada moment, ens posen en relleu l’evolució i l’auge d’aquest mite.»
La farmàcia Esteva de Llívia ha estat coneguda durant dècades com la més antiga d’Europa, un relat consolidat a partir del segle XX. La recerca historiogràfica, però, situa l’origen de la farmàcia de Llívia al segle XV, al voltant de l’any 1415, però altres establiments europeus documenten activitat farmacèutica anterior. És el cas de la farmàcia de Dubrovnik, que conserva registres des de 1317, o de la de Basilea, amb referències del segle XIV.
