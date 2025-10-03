Municipis del Cadí, una nova comarca que es dinamitza
El projecte Betula reunirà a Berga les experiències d'emprenedoria al territori del Parc Natural
Miquel Spa
Els pobles del Parc Natural del Cadí-Moixeró compartiran en els pròxims mesos estratègies i projectes amb l’objectiu de dinamitzar l’economia local i reforçar el teixit comunitari. A través del projecte Betula, que impulsarà trobades i espais de debat, els municipis que formen part del parc posaran en comú reptes i oportunitats i treballaran per donar respostes col·lectives a les necessitats del territori. El divendres 24 d’octubre al matí, a Berga, es durà a terme una jornada entre iniciatives de dinamització rural per debatre els principals reptes que comparteixen els entorns rurals i quines oportunitats hi ha per abordar-los des del col·lectiu.
Les iniciatives que es presentaran seran experiències de planificació estratègica i de promoció comunitària de diferents indrets rurals de Catalunya, com Catalunya Ciutat Rural, Territori de Vincles, la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon, el Pla Estratègic de l’Economia Social i Solidària del Berguedà i el Projecte Actua. La jornada culminarà amb una taula rodona que analitzarà com es podrà passar de la planificació a l’acció i de quina manera es traduiran aquests plans en desenvolupament local.
El Parc Natural del Cadí s’estén sobre 41.038 hectàrees i inclou disset municipis amb territori dins de la zona protegida i cinc més que formen part de la seva àrea d’influència. Entre els que tenen part del seu terme dins del Parc hi ha Bagà, Castellar de N’Hug, Gisclareny, Guardiola de Berguedà, Saldes, Vallcebre, Alp, Das, Urús, Alàs i Cerc, Cava, Josa i Tuixén, La Vansa i Fórnols, Bellver de Cerdanya, Montellà i Martinet, Riu de Cerdanya i Gósol, mentre que els que es troben sota influència inclouen La Seu d’Urgell, Prullans, Ger, La Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola. En total, aquests municipis configuren una superfície de 988 km², que el Parc considera com una subcomarca amb entitat pròpia des del punt de vista social i econòmic.
El projecte Betula vol consolidar-se com una eina de futur que permetrà diversificar l’activitat econòmica, impulsar el sector agroalimentari i ramader, reforçar la cooperació entre entitats i afrontar reptes compartits com la despoblació o la manca d’infraestructures.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
- Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris