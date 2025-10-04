L’Hospital de Cerdanya proposa a Europa crear un estatus pel treballador fronterer
La direcció del centre mèdic de Cerdanya planteja en un congrés europeu la necessitat de reconèixer les especificitats de la gestió entre dos estats
Miquel Spa
La direcció de l’Hospital de Cerdanya ha proposat a les autoritats sanitàries europees la creació d’un estatus específic pels treballadors de les AECT (Agrupació Europea de Cooperació Territorial) a fi efecte d’esquivar els entrebancs de la gestió transfronterera.
La creació d’un estatus legal específic per als treballadors de les AECT, que és l’òrgan oficial amb el qual es gestiona el mateix Hospital, es podria superar amb una soal tramitació dificultats que deu anys després de la seva inauguració encara afecten la plantilla del centre mèdic. Entre aquestes dificultats hi ha el tracte fiscal a un i altre costat de la frontera o l’estabilització d’una graella de salaris que a l’estat francès és més alta que a l’espanyol i, per tant, fa poc atractiu el Transfronterer pels professionals amb aquesta nacionalitat. L’Hospital de Cerdanya ha estat defensat aquest règim jurídic especial en el transcurs del congrés EGTC workshop with groups operating in the Iberian Peninsula, celebrat a Budapest i organitzat pel Central European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI). El director general de l’AECT Hospital de Cerdanya, Xavier Conill, ha intervingut en la sessió dedicada a les bones pràctiques de cooperació sanitària per explicar el model únic de l’hospital i les dificultats que comparteixen les diferents AECT, especialment en matèria de reconeixement normatiu i de gestió.
Conill ha exposat la necessitat que la Unió Europea reconegui les particularitats dels territoris de frontera amb un règim jurídic i administratiu específic. El director ha defensat la creació de l’estatut del professional de les AECT, «el qual hauria de ser el primer pas per avançar cap a un estatut del treballador transfronterer;això seria clau per facilitar la mobilitat i garantir la seguretat jurídica dels professionals».
