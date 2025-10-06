Àrees Emergents: la solució de la Cerdanya per la brossa dels segons residents
Llívia i Bellver posaran zones temporals amb contenidors per la recollida dels residus durant les puntes turístiques per afrontar les pujades de població
Miquel Spa
Llívia i Bellver de Cerdanya disposaran d’un tercer sistema de la recollida sostenible de la brossa per afrontar les grans puntes turístiques que viu a causa del seu extens parc d’habitatge de segona residència.
Aquests dos municipis disposaran d’Àrees Emergents de contenidors per complementar la recollida diària a través del sistema Porta a Porta i les Àrees d’Emergència. Les Àrees Emergents s’instal·laran temporalment a Llívia i Bellver en períodes de més afluència de segons residents com ara caps de setmana especials com els ponts turístics, per Setmana Santa o el mes d’agos. Les Àrees Emergents mòbils disposaran de contenidors per a totes les fraccions i podran ser utilitzades per la ciutadania resident i per visitants de segones residències no adherides al sistema de recollida porta a porta a través un dispositiu magnètic. Aquestes àrees es diferenciaran de les d’Emergència en el fet que aquestes últimes hi seran sempre pels veïns de primera residència que tinguin puntualment una necessitat de llençar un residu que no correspon al dia de recollida. En aquest cas l’obertura dels contenidors es farà també a través d’una targeta que identifica l’usuari.
Aquesta tardor els cinc municipis que han optat per la recollida Porta a Porta, que a més dels caps de municpi de Llívia i Bellver són Ger, Guils i Prats, estan repartint ja els cubells de la recollida selectiva als veïns. A més dels cubells, el Consell Comarcal, que és l’òrgan que gestiona la nova gestió de la brossa, també entrega als veïns el calendari de la recollida i els dispositius que l’identifiquen en l’obertura dels contenidors. El nou sistema s’ha començat a aplicar als nuclis menors de Guils i Prats i es posarà en marxa a Bellver a partir del dia vint d’octubre.
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Rosa Cerarols, cofundadora de l'Associació Konvent: «En una cultura molt subvencionada tothom fa el que sap que se subvenciona»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Les millors tapes amb bolets competeixen a Berga i aquestes han estat les guanyadores