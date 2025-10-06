Obres a l'R3, nou calvari ferroviari pels cerdans
Adif inicia un període de reformes aquesta setmana que tallarà el servei a la Garriga fins l'any 2027
Miquel Spa
A partir d’aquesta setmana, viatjar en tren des de la Cerdanya cap a Barcelona encara serà més complicat. Als constants retards, trajectes llargs i el fet d'haver quedat fora de la zona d'integració tarifària se li suma ara els entrebancs per un nou període d'obres. Els passatgers de la línia R3 de Rodalies, que uneix l’Hospitalet amb Puigcerdà i la Tor de Querol passant per Granollers, Vic i Ripoll, es veuran afectats per un nou tall ferroviari. Des d’aquest dimarts i, si es compleixen les previsions, fins al maig del 2026, no hi haurà circulació entre l’Hospitalet i la Garriga, al Vallès. Posteriorment, el tram afectat es reduirà a l’interval Mollet Santa Rosa–la Garriga, però les obres no acabaran fins al gener del 2027. En total, Adif i Renfe han previst setze mesos de restriccions que obligaran milers de viatgers a buscar alternatives. En aquest sentit, el transport públic per carretera no deixa de créixer a la Cerdanya. Els darrers anys, l’ús del bus entre la Cerdanya i Barcelona ha crescut de manera molt significativa. L’any 2021 es van registrar 6.991 viatges en aquesta connexió, una xifra que el 2022 va augmentar fins als 9.966 passatgers. El 2023 la tendència es va mantenir i el 2024 es va situar el voltant dels 15.000 viatgers, gairebé el doble que tres anys abans.
L’aturada es deu a les obres de desdoblament de la via entre Parets i la Garriga, encara de via única. Paral·lelament, també s’instal·larà un nou sistema de gestió del trànsit ferroviari a Montcada-Bifurcació. La inversió total d'aquesta intervenció, assumida per Adif, és de 210 milions d’euros. Per minimitzar els efectes, Renfe ha reforçat el servei amb autobusos llançadora que oferiran fins a 43.500 places diàries. El punt neuràlgic serà Fabra i Puig, d’on sortiran vehicles cada 20 minuts en direcció Granollers-Canovelles i cada 30 cap a Centelles, a més de rutes directes fins a la Garriga, Centelles i Vic. Els trajectes tindran una durada estimada de 46 minuts fins a la Garriga i d’una hora fins a Vic.
A més, a partir del 2 de novembre, la línia R7 entre Fabra i Puig i Cerdanyola Universitat també quedarà interrompuda. S’hi habilitarà un enllaç per carretera fins al campus de la UAB, amb autobusos cada 30 minuts.
La segona fase començarà el maig del 2026 i mantindrà la interrupció fins al gener del 2027. Llavors, només es podrà circular entre l’Hospitalet i Mollet Santa Rosa, i entre la Garriga i Puigcerdà/La Tor de Querol.
La R3, amb 149 quilòmetres i 35 estacions, és clau per a la mobilitat de més de 390.000 habitants de l’interior de Catalunya, i el seu tancament suposa un impacte directe en la vida quotidiana de desenes de milers de persones.
