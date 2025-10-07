Bellver retira el bestiar boví de la Fira Ramadera pel brot de dermatosis nodular
El certamen agrícola d'aquest cap de setmana se centrarà en el cavall i mantindrà les activitats lúdiques
Miquel Spa
La Fira Ramadera de Bellver de Cerdanya, que se celebrarà els dies 11 i 12 d’octubre, haurà de prescindir aquest any del bestiar boví arran dels cassos de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) a Catalunya, localitzat en una explotació de l'Alt Empordà. Aquesta decisió, adoptada per l’organització de la fira, respon a les mesures de bioseguretat proposades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per evitar la propagació de la malaltia.
La DNC és una malaltia vírica que afecta els bovins i es transmet principalment per la picada d’insectes. Provoca lesions cutànies, febre i una disminució de la producció làctia, i tot i que no té afectació en humans, comporta restriccions importants en el moviment d’animals i en l’organització d’esdeveniments ramaders. El cas confirmat en una explotació de Castelló d'Empúries ha obligat a extremar les precaucions a tot el país.
Com a conseqüència, aquest any no hi participaran exemplars de vaca bruna ni de vaca frisona, i, tal com ha anunciat el mateix Ajuntament de Bellver, s’han anul·lat tant el concurs de vaca frisona com l’exposició i concurs de vaca bruna. Tot i això, el programa de la fira manté la seva essència amb la celebració del concurs de cavall Pirinenc Català i la demostració de presentació de cavalls, a càrrec de la Fundació Cavalls del Pirineu. A més, es conserven la resta d’activitats culturals i lúdiques previstes, com la conferència sobre la cria de vaques a la Cerdanya, el dinar popular, els espectacles teatrals i musicals, així com la fira multisectorial al camí de Talló, que inclourà exposicions de tractors, dibuixos escolars, el mural de la fira i altres propostes familiars.
El Programa
El divendres 10 d’octubre, la fira començarà amb la inauguració de l’exposició Retrats de Romà Nicolau, a la Sala Pirineus del Centre Cívic Escoles Velles, a les 19h, i un tast recitat de licors, càpsules literàries i begudes distintives, amb inscripció prèvia a la biblioteca (20h).
El dissabte 11, a les 10h, hi haurà la conferència Història de la cria de vaques a Cerdanya del segle XVIII fins al 1945, a càrrec de l’historiador Andreu Balent, al porxo de Talló. A les 11h se celebrarà el concurs de Cavall Pirinenc Català, i a les 13.30h el lliurament dels premis dels concursos de bestiar, del cartell de la fira i rifa. A les 14h tindrà lloc el dinar popular (venda de tiquets al mateix recinte). Durant el matí hi haurà animació teatral amb el Cabaret Pagès d’Esperanceta i passejada de tractors. A les 16h es farà la demostració de presentació de cavalls, a càrrec de la Fundació Cavalls del Pirineu. A les 17.30h, representació teatral La nit dels Corbells, un espectacle itinerant pel nucli antic amb sortida des de la Plaça del Portal, i a les 23.30h, concert de The Tyets i Ruc’n’Roll al pavelló poliesportiu (entrades disponibles a l’Ajuntament).
El diumenge 12, a les 11h, hi haurà una gimcana infantil, i a les 18h, Cançons de Taverna amb Turutut Bonaigua, al poliesportiu.
Durant tot el cap de setmana, la fira multisectorial al camí de Talló oferirà exposició de tractors, mostra de dibuixos dels infants de l’escola, mural de la fira i activitats com el toro mecànic, la Vaca Voltaire i el Circ de tir.
