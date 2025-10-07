Primer dia del macrotall per 16 mesos d'obres a l'R3: reaccions, afectacions i servei alternatiu
El pla alternatiu ha funcionat “raonablement bé” a primera hora i els usuaris afirmen que “el bus és millor que el tren”
ACN
El primer matí del macrotall de 16 mesos a l’R3 s’ha saldat amb un pla alternatiu que ha funcionat “raonablement bé” tot i registrar alguns retards i una incidència. Aquest matí la circulació de trens s’ha interromput entre La Garriga i Manlleu durant 45 minuts per una avaria en la senyalització a l’estació de Vic. En general, els usuaris s’han mostrat resignats davant dels reajustaments d’horari que hi ha hagut als busos i han reclamat més freqüències de serveis directes, especialment a La Garriga, on ara hi ha un bus cada hora per anar a Barcelona. A l’arribada a l’estació de Fabra i Puig, alguns viatgers han afirmat que el servei de bus és millor que el tren que agafen habitualment, ja que la línia és la que acumula més incidències.
A Centelles (Osona), convertida en estació intermodal, el servei de transport alternatiu per carretera amb motiu del macrotall de l'R3 de Rodalies ha arrencat amb tranquil·litat i pocs usuaris. Els busos connecten cada mitja hora aquesta ciutat amb Barcelona i els trens procedents de Ripoll arriben amb fins a 15 minuts de retard a Centelles.
Pel que fa a Vic, els busos han iniciat la jornada amb puntualitat, amb sortides cada 15 minuts cap a Fabra i Puig. Un degoteig continu de passatgers procedent dels trens de Puigcerdà i Ripollanava pujant als vehicles, que marxaven sense estar plens. "A mi el que em preocupa és que els primers dies (els mitjans) esteu aquí i tot funcioni bé i d'aquí a uns mesos s'oblidin de nosaltres", ha afirmat una de les usuàries, la Thaïs, amb l'esperança que hi hagi "un bon servei" durant tot el tall.
A la Garriga el dia ha començat amb tres vehicles que connecten directament amb Barcelona que s'han omplert totalment i sense incidències. Des de l'Ajuntament, però, han expressat mostres "preocupació" per les freqüències en hores punta i han reclamat busos directes cada 30 minuts. "No pot ser que n'hi hagi cada hora perquè molta gent ha d'alterar la vida familiar", ha dit l'alcaldessa, Meritxell Budó.
El servei ha arrencat amb alguns desajustos a primera hora a Granollers i amb els usuaris expectants per comprovar-ne el funcionament. Entre les cinc i les sis del matí, dels sis vehicles previstos només n’han passat dos, el que ha provocat cues d’usuaris confosos i molestos. A partir de les sis del matí la circulació de busos s’ha normalitzat amb sortides cada 20 minuts en direcció a Barcelona i cada 30 en direcció a Centelles. La zona per acollir els busos alternatius està situada més lluny de l’espai habilitat en l’últim tall per situar-lo més proper al nucli urbà i més allunyat dels veïns més propers, que en el tall anterior es van queixar del constant pas d’autobusos.
Amb l’experiència adquirida en l’anterior tall, la majoria d’usuaris han sortit abans de casa amb la previsió d’arribar a la seva destinació amb un retard mínim d’una mitja hora.
A l’arribada a Barcelona, diversos viatgers que baixaven a Fabra i Puig han aplaudit el funcionament dels busos. "M'ha sorprès perquè ho han fet superbé", ha dit l'Emma, que ha arribat a Barcelona des de Parets del Vallès. Hi ha coincidit el Teodoro, que venia de La Garriga. "Ha estat millor que el tren", ha afirmat.
En canvi, hi havia més crítiques entre els que es volien desplaçar des de la capital catalana fins a municipis del Vallès, sobretot entre els estudiants de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). "Acabarem la carrera i això continuarà així", han lamentat la Laura i la Laia.
Janeras demana que “no es repeteixin els errors del tall anterior”
El portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, Marc Janeras, ha lamentat des de Centelles que arriben "cansats" al tall, però amb "l'exigència que ha de funcionar, no només el primer dia sinó els 16 mesos". "Se'ns demana als usuaris un esforç monstruós que no veiem recompensat amb el resultat de l'obra que hi haurà", lamenta, i demana que "no es repeteixin els errors" del tall anterior.
Renfe diu que el servei alternatiu funciona "raonablement bé"
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha dit que el pla alternatiu per carretera pel macrotall de l'R3 està funcionant "raonablement bé" malgrat la incidència que hi ha hagut al sistema de senyalització que ha interromput la circulació entre la Garriga i Vic durant 45 minuts.
Carmona ha destacat que hi ha 90 persones informant a totes les estacions i diu que els busos estan "funcionant bé". El portaveu ha admès que s'han produït alguns retards, però assegura que al ser via única "qualsevol incidència pot afectar una mica més". Sobre la petició de l'alcaldessa de la Garriga d'augmentar la freqüència, ha dit que "en funció de com evolucioni el volum de viatgers, s'anirà adaptant el pla alternatiu a les necessitats dels clients".
Punts neuràlgics
El pla alternatiu de transport per substituir amb autobusos el tall de la línia R3 de Rodalies entre Montcada Bifurcació i la Garriga ha localitzat el seu centre operatiu en un dels extrems a l’estació de Fabra i Puig de Barcelona i, en l’altre, a la de Centelles. El dispositiu habilitat per Renfe, amb un pressupost de 58 autobusos i 43.500 places diàries, inclou autobusos directes entre les dues estacions, línies amb parades i serveis complementaris cada hora des de la Garriga. Però a la pràctica, l’estació Granollers-Canovelles, just entremig de totes dues, serà juntament amb Fabra i Puig el segon gran punt neuràlgic, i el que finalment s’ha reforçat amb més autobusos.
