La Cerdanya explica a la premsa especialitzada el seu projecte de turisme de congressos
Durant tres dies, els participants en un Press Trip visiten allotjaments, restaurants i instal·lacions, i participen en activitats que aposten per un model turístic sostenible
Miquel Spa
La Cerdanya consolida el seu atractiu com a destinació MICE amb l’èxit del Press Trip organitzat pel Consell Comarcal de la Cerdanya amb la col·laboració d’Empresariat Cerdanya. Els dies 1, 2 i 3 d’octubre, la comarca va acollir un Press Trip destinat a donar a conèixer l’oferta del territori per al turisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events), amb la participació de professionals del sector, empreses i representants institucionals que van poder comprovar de primera mà el potencial del territori per acollir esdeveniments corporatius, tal com ha exposat el Consell Comarcal.
La iniciativa tenia com a objectiu mostrar els principals recursos turístics, espais i serveis de la comarca per al turisme d’empresa. Durant tres dies, els participants van visitar diversos allotjaments, restaurants i instal·lacions, i van gaudir d’activitats que aposten per un model turístic sostenible, d’alt valor afegit i arrelat al territori. El programa va incloure visites a espais municipals, trobades amb empreses locals i experiències vivencials que posen en valor la identitat i singularitat de la Cerdanya.
Els assistents van conèixer instal·lacions per a reunions i congressos, van degustar la gastronomia de proximitat elaborada pels xefs locals i van participar en activitats pensades per a grups corporatius en un entorn privilegiat del Pirineu. L’objectiu era demostrar que la Cerdanya pot oferir una proposta completa per a empreses que busquin un territori envoltat de natura, tranquil, autèntic, acollidor i de qualitat per celebrar-hi reunions, incentius, congressos i activitats corporatives. El Press Trip forma part del pla d’acció “El turisme corporatiu a la Cerdanya”, inclòs en el projecte públic-privat “Una estratègia competitiva diferencial per a la Cerdanya”, que busca desestacionalitzar i diversificar l’oferta turística per consolidar la comarca com a destinació MICE de referència al Pirineu. La valoració dels participants ha estat molt positiva, destacant la qualitat dels espais, les experiències i els serveis, i reconeixent el gran potencial de la comarca com a destinació per al turisme d’empresa. El projecte compta amb la implicació d’entitats públiques, allotjaments, restaurants, empreses d’activitats i productors locals que han col·laborat activament per mostrar una oferta coordinada i de qualitat. Des del Consell Comarcal de la Cerdanya i Empresariat Cerdanya s’ha expressat un sincer agraïment a totes les empreses col·laboradores que han fet possible aquesta experiència —des dels allotjaments i càterings fins a les empreses d’activitats, espais i serveis logístics—, així com als mitjans i agents participants. “El Press Trip ha estat una experiència molt positiva, que ens confirma que la Cerdanya té tot el que cal per acollir turisme d’empresa de qualitat. La clau és continuar col·laborant de manera conjunta per garantir experiències úniques i serveis personalitzats”, han destacat des de l’equip organitzador.
Aquesta acció suposa un pas més en la línia de treball iniciada amb la formació Connecta amb el Client Corporatiu, celebrada aquest estiu, i l’edició d’un catàleg digital i interactiu que recull l’oferta estructurada per satisfer les necessitats del sector MICE, reforçant així la voluntat del Consell Comarcal i d’Empresariat Cerdanya per impulsar el turisme d’empresa com a segment estratègic per al desenvolupament econòmic i sostenible de la comarca, segons han argumentat des del Consell Comarcal.
