La Diputació de Girona rep amb honors el Club Gel Puigcerdà
El bon moment del club es tradueix amb l'assignació de la capital cerdana com a seu del Campionat del Món Femení l'any que ve
El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el diputat Alfons Casamajó han rebut aquest dimarts a la tarda, a la seu de la corporació, una delegació del Club Gel Puigcerdà. Els equips sèniors d’hoquei sobre gel de l’entitat cerdana van firmar, durant la temporada passada, una actuació històrica, amb els títols de la Lliga Nacional i de la Copa del Rei, per part del masculí, i el de la Copa de la Reina, per part del femení. A això, s’hi va afegir el títol de Lliga de l’equip U15.
El president del Club Gel Puigcerdà, Salvador Rigola, ha encapçalat la comitiva, que també ha comptat amb diferents membres de la junta directiva. Durant l’acte, han entregat una samarreta del club signada a Miquel Noguer.
Per la seva part, el president de la Diputació de Girona els ha lliurat una placa commemorativa i ha posat en valor la trajectòria de l’entitat: «Són uns resultats que posen de manifest la solidesa del projecte, una referència indiscutible de l’hoquei sobre gel a Catalunya i a l’Estat. Ens sentim orgullosos de donar suport a entitats com vosaltres, que porteu el nom de Puigcerdà i de la demarcació arreu, i sou un exemple per a les noves generacions».
El doblet de la temporada 2024-2025 és el quart en la història del Club Gel Puigcerdà, un dels sis fundadors de la lliga espanyola. Durant la seva trajectòria, ha estat capaç de guanyar set títols de Lliga Nacional i tretze de Copa del Rei.
L’equip sènior femení té un recorregut més breu. Va disputar el primer partit d’hoquei sobre gel el 8 d’agost del 2006 i va guanyar el primer títol la temporada 2023-2024, la Copa de la Reina, una competició que va ser capaç de tornar a guanyar el curs passat.
El bon moment de l’hoquei sobre gel a Puigcerdà també es constata amb el treball del club en l’esport de base, com per exemple amb l’èxit de l’equip U15, i la confirmació, per part de la Federació Internacional, que la capital de la Cerdanya acollirà el Campionat del Món Femení (divisió I grup B) entre el 12 i el 18 d’abril del 2026.
