Trenquen amb una radial la barrera que limita l’accés a la muntanya de Lles
L’Ajuntament topa amb la intransigència dels que no accepten la regulació dels vehicles a l’entorn natural i estudia augmentar les mesures de control
Miquel Spa
L’Ajuntament de Lles de Cerdanya ha topat amb la intransigència d’alguns visitants a l’entorn natural que no accepten que hi estigui regulat. Des de fa tres anys, el consistori limita la circulació de vehicles per la pista forestal de Cap del Rec per evitar les massificacions que s’hi produïen a l’estiu. Des de llavors, les bretolades amb la barrera han estat repetides.
En les tres últimes ocasions, l’Ajuntament ha denunciat nous desperfectes ocasionats a la barrera que regula el pas motoritzat entre el Cap del Rec i el Fornell, a la muntanya de Lles i Aransa amb, segons ha explicat, un sistema més sofisticat. Segons han informat des del consistori, els danys s’han produït amb una radial amb bateria, un acte que ha generat malestar al municipi i que ha portat l’alcaldessa, Ester Castilla, a anunciar que estudia mesures més dràstiques per evitar nous episodis de bretolades i garantir el respecte per l’entorn natural.
Es dona la circumstància que davant la reiteració de les bretolades, el consistori ja havia instal·lat càmeres de seguretat al punt de la barrera, de manera que els que la van tallar aquesta vegada van quedar enregistrats. Això ha permès als Mossos d’Esquadra identificar-los o interposar-los la denúncia pertinent. Els autors del tall a la barrera són veïns de la comarca, tal com ha lamentat la mateixa alcaldessa. En el vídeo es veuen els autors dels fets en companyia de menors d’edat, la qual cosa també ha lamentat l’alcaldessa pel que té de manca d’educació en valors als infants. L’alcaldessa confia que els autors no hi tornaran. Castilla ha remarcat que la regulació del trànsit motoritzat és essencial per preservar la muntanya i garantir una convivència respectuosa entre els usuaris. L’any 2022, l’Ajuntament va instal·lar aquesta barrera amb la voluntat de limitar l’accés de vehicles privats i fomentar una mobilitat sostenible.
Com cada estiu, el consistori, en coordinació amb el Consell Comarcal de la Cerdanya, ha posat a disposició dels veïns i visitants un autobús llançadora que ha funcionat del 20 de juliol al 6 de setembre, facilitant l’accés a la muntanya de Lles i Aransa i reduint la pressió sobre l’ecosistema de la vall. Aquesta mesura, pionera a la comarca, s’ha consolidat com una aposta per un model de turisme sostenible i de respecte pel medi natural que ara es veu amenaçat per actes incívics que el consistori vol erradicar.
