La Cerdanya ja té la seva xifra: rep 720.000 visitants a l'any
L’Agència de Turisme de Catalunya aporta per primera vegada la dada oficial de turistes i apunta que el 83% dels estrangers venen de l’estat francès
Miquel Spa
L’Agència Catalana de Turisme ha posat negre sobre blanc pel que fa als visitants que rep anualment la Cerdanya, fixant una xifra que sempre havia estat una incògnita a la qual indicadors com ara les pernoctacions o les demandes d’informació miraven d’acostar-se. La comarca va rebre durant el 2024 720.000 visitants. Aquesta xifra inclou les estades dels prop de 60.000 segons residents que ocupen les cases d'estiueig en una mitjana d'uns 50 dies a l'any.
El Pirineu català va tancar l’any 2024 amb un total de 3,15 milions de turistes, segons les dades de l’ACT. Per procedència, França aporta el 54,8% dels visitants estrangers. A la Cerdanya aquest mercat és encara més marcat. Pel que fa a la distribució per municipis del Pirineu, Puigcerdà lidera el rànquing amb un 7,78% del total de visitants, seguida de Naut Aran (5,08%), Figueres (4,43%) i Vielha e Mijaran (4,31%). Altres municipis destacats són Alp (3,76%), Bellver de Cerdanya (3,22%), Camprodon (3%) i Bossòst (2,93%). També figuren entre els principals destinataris Olot (2,33%), Fontanals de Cerdanya (2,23%), Llívia (2,23%) i Agullana (2,18%). En menor mesura, municipis com Valls de Valira-Les, Llers, Ribes de Freser i Les també apareixen al rànquing, amb valors al voltant de l’1,7% al 2%.
Pel que fa a la Cerdanya, va tancar el 2024 amb 719.930 turistes, segons les dades de la Generalitat, amb una estacionalitat del 23,1%, un percentatge que reflecteix la forta concentració de visites en períodes concrets, com ara Setmana Santa o el mes d’agost.
A la Cerdanya, el mercat francès és encara més dominant que a la resta del Pirineu, sent el més rellevant amb el 83,8% dels turistes estrangers que arriben a la vall, una dada que posa de manifest la dependència d’un únic país emissor i el repte de diversificar l’origen dels visitants.
Per municipis de la comarca, Puigcerdà és la principal destinació, amb el 31,7% del total de visitants. La segueixen Alp (15,58%), Bellver de Cerdanya (13,11%), Fontanals de Cerdanya (9,51%) i Llívia (9,2%). Altres municipis amb un pes destacat en el mapa turístic són Bolvir (5,98%) i Isòvol (3,53%). Les dades constaten la concentració d’activitat turística a la plana cerdana i en els municipis amb major oferta d’allotjament, serveis i proximitat a les pistes d’esquí. En aquest sentit, el gran repte del sector per als pròxims anys és reduir la dependència del visitant francès i consolidar un model turístic equilibrat i sostenible al llarg de tot l’any, tal com han apuntat des de l’àrea de Turisme de Puigcerdà. El turisme de congressos persegueix aquest objectiu.
