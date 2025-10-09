Recuperada l'alcaldia, ERC de Puigcerdà renova l'executiva local
La nova presidenta, Olga Vinyeta, fixa les prioritats del partit en la militància, els joves i el suport als regidors
Miquel Spa
La militància d’Esquerra Republicana de Puigcerdà ha celebrat el seu Congrés per a renovar l’executiva local que liderarà la capital cerdana durant els propers anys. S’hi ha presentat una única llista, que va ser escollida per unanimitat de tots els assistents, i va comptar amb la presència de la presidenta d’ERC Alt Pirineu i Aran, Roser Bombardó.
La candidatura està formada per diverses persones provinents de l’àmbit municipalista que han unit forces i experiència per tirar endavant un projecte republicà que vol estar al costat de la gent de Puigcerdà.
La recent escollida presidenta, Olga Vinyeta ha agraït la confiança de tota la militància cerdana i ha explicat els tres eixos que marcaran el rumb de la nova executiva: la militància, el jovent i la col·laboració amb els nostres regidors i regidores. Vinyeta ha afirmat que, “hem de tornar a ser aquella organització viva, nombrosa i compromesa que un dia vam ser. Hem de tornar a sumar.”
Amb Olga Vinyeta a la presidència i Àlvar Valiente com a vicepresident, la nova candidatura també està formada per: Pau Valdivia, com a secretari d’Organització, Roser Carré, com a secretaria d’Imatge i Comunicació i de Feminismes, Ramon Surroca, com a secretari de Política Municipal, Àngel Llobell, com a secretari de Finances, Núria Laura Muñoz, com a secretaria de ciutadania.
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: «El camió que arriba avui està venut demà»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Necrològiques del 4 d'octubre del 2025
- Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: 'Vam patir per si ens feia mal