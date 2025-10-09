Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Recuperada l'alcaldia, ERC de Puigcerdà renova l'executiva local

La nova presidenta, Olga Vinyeta, fixa les prioritats del partit en la militància, els joves i el suport als regidors

La nova executiva d'Esquerra Republicana Puigcerdà

La nova executiva d'Esquerra Republicana Puigcerdà / ERC

Miquel Spa

Puigcerdà

La militància d’Esquerra Republicana de Puigcerdà ha celebrat el seu Congrés per a renovar l’executiva local que liderarà la capital cerdana durant els propers anys. S’hi ha presentat una única llista, que va ser escollida per unanimitat de tots els assistents, i va comptar amb la presència de la presidenta d’ERC Alt Pirineu i Aran, Roser Bombardó.

La candidatura està formada per diverses persones provinents de l’àmbit municipalista que han unit forces i experiència per tirar endavant un projecte republicà que vol estar al costat de la gent de Puigcerdà.

La recent escollida presidenta, Olga Vinyeta ha agraït la confiança de tota la militància cerdana i ha explicat els tres eixos que marcaran el rumb de la nova executiva: la militància, el jovent i la col·laboració amb els nostres regidors i regidores. Vinyeta ha afirmat que, “hem de tornar a ser aquella organització viva, nombrosa i compromesa que un dia vam ser. Hem de tornar a sumar.”

Amb Olga Vinyeta a la presidència i Àlvar Valiente com a vicepresident, la nova candidatura també està formada per: Pau Valdivia, com a secretari d’Organització, Roser Carré, com a secretaria d’Imatge i Comunicació i de Feminismes, Ramon Surroca, com a secretari de Política Municipal, Àngel Llobell, com a secretari de Finances, Núria Laura Muñoz, com a secretaria de ciutadania.

