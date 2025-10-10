La Fira de Bellver retira també els cavalls i manté les activitats
Les mesures de precaució pel brot de dermatosi nodular a l’Alt Empordà obliguen Agricultura i Ajuntament a extremar les mesures
Miquel Spa
Les noves mesures restrictives dictades pel Departament d’Agricultura en el pla de contenció del brot de dermatosi nodular detectat a l’Alt Empordà han obligat l’Ajuntament de Bellver a retirar totes les mostres de bestiar de la Fira Ramadera que se celebra aquest cap de setmana. Tant és així que no tan sols no hi haurà mostra de bestiar boví, tal com ja s’havia anunciat a principi de setmana, sinó que també s’ha decidit suspendre la mostra de bestiar equí, amb el concurs que hi havia previst per aquest dissabte.
Amb tot, el consistori manté les activitats culturals i d’oci complementàries, atès que es tracta d’una cita tradicional amb molt arrelament a la Batllia. Així, els carrers de Bellver ja s’han omplert de parades i atraccions per viure amb la normalitat possible un cap de setmana de fira.
La situació ha preocupat el sector ramader de Cerdanya, que veu amb temor que el brot de la malaltia pugui estendre’s per les granges de la demarcació i arribi al Pirineu. Amb tot, des del Departament d’Agricultura han remarcat que «la Cerdanya no està afectada per aquestes mesures extraordinàries al voltant de les dues explotacions que s’han detectat fins ara».
La DNC és una infecció vírica que afecta el bestiar boví i es propaga sobretot a través de la picada d’insectes. Causa erupcions a la pell, febre i una reducció en la producció de llet. Tot i que no representa cap risc per a les persones, implica fortes limitacions en el desplaçament dels animals i en la celebració d’actes ramaders. El cas detectat en una granja de Castelló d’Empúries ha fet necessari intensificar les mesures de prevenció arreu del territori. La vacunació ja ha començat a les granges afectades.
Davant la nova situació de la fira pel que fa a l’absència de bestiar, l’Ajuntament ha refet el programa, afectant també les hores dels actes que sí que es mantenen. Així, aquest dissabte a dos quarts de dotze del matí tindrà lloc la conferència Història de la cria de vaques a Cerdanya del segle XVIII fins al 1945, a càrrec de l’historiador Andreu Balent, al Centre Cívic Escoles Velles. A la una del migdia es farà el lliurament de premis del concurs del cartell de la Fira 2025 i de la rifa, també al Centre Cívic. Durant el matí hi haurà dinamització teatral amb el Cabaret Pagès d’Esperanceta. A dos quarts de sis de la tarda s’oferirà la representació teatral La nit dels Corbells, un espectacle itinerant pel nucli antic amb sortida des de la plaça del Portal. A dos quarts de dotze de la nit tindrà lloc el concert de The Tyets i Ruc’n’Roll al pavelló poliesportiu, amb les entrades a la venda a l’Ajuntament. Al llarg de tot el dia hi haurà toro mecànic, la Vaca Voltaire i Circ de tir al Parc Central, així com una mostra de dibuixos dels infants de l’escola al Centre Cívic.
El diumenge dotze d’octubre, a les onze del matí, es farà una gimcana infantil i jocs de fusta al Parc Central, i a les sis de la tarda tindrà lloc l’actuació Cançons de Taverna amb Turutut Bonaigua al poliesportiu. Durant tot el cap de setmana hi haurà una passejada i exhibició de tractors clàssics pels carrers del poble i la fira multisectorial als carrers de Travy, Escoles i plaça del Mercat.
