La Cerdanya al Govern: volem la integració tarifària i el directe a Barcelona
La comarca refusi que hagi quedat fora de la zona d'abonaments que sí arriba fins a Bagà i que la línia de bus de Puigcerdà pari a tot el Berguedà i Bages
Miquel Spa
La Cerdanya ha traslladat en mà al Govern de la Generalitat el dossier de reclamacions per millorar les connexions de transport públic entre la comarca i Barcelona. La Cerdanya s’ha convertit en els últims mesos en un dels territoris més desafavorits en aquest àmbit, pel fet d’haver quedat fora de la integració tarifària amb l’àrea de Barcelona —que, paradoxalment, sí que arriba a Bagà (Berguedà) i Toses (Ripollès)—, i també per les obres a la línia R3 de Renfe, que allarguen per sobre de les tres hores i mitja el trajecte fins a la capital catalana.
Davant d’aquesta situació, el president del Consell Comarcal, Isidre Chia, s’ha reunit aquesta setmana a Barcelona amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, per reclamar millores en el transport i les infraestructures de la comarca, amb especial atenció a les necessitats dels estudiants, segons han explicat des de l’òrgan comarcal. Durant la reunió, la delegació cerdana va exposar les dificultats que afronten molts joves en els seus desplaçaments diaris als centres educatius, així com les propostes per millorar la connectivitat i la seguretat del transport escolar i públic. El dossier inclou tant els desplaçaments fora de la comarca com els interns. Sobre aquest punt, el Consell Comarcal ha reafirmat «el compromís per garantir una mobilitat més justa, segura i sostenible per a tots els veïns i veïnes, especialment per a la comunitat educativa».
La situació en què ha quedat la Cerdanya pel que fa al transport públic ha generat la mobilització dels partits polítics del Parlament, que han portat el debat sobre les millores per a la comarca a les institucions catalanes. Junts i Comuns han registrat peticions perquè la qüestió es tracti en comissió parlamentària i s’impulsin mesures per respondre a les demandes de les institucions i usuaris cerdans, que en els darrers quatre anys han triplicat l’ús de les línies d’autobús cap a Barcelona i dins la comarca.
En aquest marc, el Consell Comarcal també ha recuperat una reivindicació històrica: la creació d’una línia directa d’autobús entre la Cerdanya i Barcelona. Aquesta connexió permetria millorar l’accessibilitat i avançar cap a un model de mobilitat més sostenible, reduint la dependència del vehicle privat. Actualment, els usuaris del servei d’Alsa han de seguir un itinerari amb parades al Berguedà i al Bages, en un trajecte que supera les tres hores.
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»