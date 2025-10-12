'Soc de bosc', la jornada a la Cerdanya per fer de l'entorn forestal també un recurs econòmic
Amb el títol ‘Els boscos: una oportunitat per les persones del territori’, l’acte subratllarà el paper de l'entorn natural també com a motor de desenvolupament
Miquel Spa
Cerdanya Viva Ecoestades de Prullans i Integra Pirineus han impulsat la jornada solidària ‘Soc de Bosc’, una activitat que comptarà amb una taula rodona i sopar benèfic amb l’objectiu de promoure la defensa dels boscos del Pirineu. ‘Soc de Bosc ’25’, que es farà el divendres 24 d'octubre, «és una iniciativa que combina divulgació, reflexió i acció solidària per posar el focus en la situació dels boscos del Pirineu i un àpat solidari en el qual degustar productes de proximitat», segons han explicat els seus responsables. La jornada vol interpel·lar les persones i institucions preocupades pel futur forestal del Pirineu.
Amb el títol ‘Els boscos: una oportunitat per les persones del territori’, l’acte pretén subratllar el paper dels boscos no només com a ecosistemes naturals, sinó també com a motor de desenvolupament local i comunitari. Aquest acte té un cost de 29 euros per persones adultes i 15,5 euros per infants, que inclou la inscripció a la jornada solidària i el sopar benèfic. Tot el que es recapti es destinarà íntegrament a Integra Pirineus, una entitat social que combina la gestió forestal amb la inserció laboral de col·lectius vulnerables.
L’objectiu d’aquesta jornada és generar consciència i mobilitzar la ciutadania per afrontar reptes com la gestió forestal sostenible, la prevenció d’incendis i la relació entre el paisatge i l’economia local. Per aquest motiu, es comptarà amb una primera ponència a càrrec de Mario Beltran (responsable de negocis al Hub Forestal de CTFC) sobre l’evolució dels boscos del Pirineu. A partir d’aquesta xerrada es parlarà sobre com afrontar el present i el futur dels boscos pirinencs amb una taula amb experts: Teresa Cervera (Cap de l’Àrea de foment de la gestió forestal sostenible del CPFC), Jordi Oliveres (Cap de la unitat GRAF de Lleida), Saulo Pujolàs (Cap de colla forestal a Integra Pirineus) i Eva Prat (Ramadera de la granja i formatgeria Casa Forga). Aquesta taula anirà dinamitzada per Vanessa Freixa, experta en sobirania alimentària i dinamització territorial.
A les 21h es farà el sopar solidari. Els productes locals —procedents de ramaders i granges estretament vinculats al territori i als boscos— seran els protagonistes dels plats elaborats a la cuina viva de l’Arç, la Gastroteca Regenerativa de Cerdanya Viva: una proposta gastronòmica de proximitat, ecològica i de temporada. El menú oferirà plats com focaccia amb tomàquet fermentat, trinxat de col kale, sopa de farigola, estofat ecològic de vedella de Coopyrene i unes postres de poma i carbassa, acompanyats de vins i begudes del territori. Aquest sopar serà possible gràcies als €coCerdans, la moneda virtual solidària de Cerdanya Viva. Aquesta eina permet als clients de l’allotjament, als socis del Club Esportiu i al personal fer donacions i acumular recompenses per les seves accions ambientals. Les recompenses s’acumulen en una “guardiola” al llarg de l’any i, gràcies a aquest fons, es pot dur a terme el sopar solidari.
