Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
El brot de dermatosi nodular obliga les autoritats a extremar la precaució per evitar contagis també en el transport i Ajuntament, Agricultura i criadors preparen la comunicació oficial de la retirada del bestiar
Miquel Spa
A l’espera del comunicat oficial entre les tres parts principals implicades, Ajuntament, departament d’Agricultura i Associació de Criadors de Cavalls, Puigcerdà dona per fet que els dies vuit i nou de novembre celebrarà una edició de la Fira Ramadera sense cavalls.
La situació actual del sector, amb totes les fires del país suspeses a causa del focus de dermatosi nodular a les comarques de Girona, ha obligat les autoritats sanitàries a extremar les mesures de precaució, la qual cosa no tan sols afecta les exposicions i els concursos de bestiar sinó que també les operacions de transport, atès que a través dels remolcs també es pot transmetre la malaltia. Ajuntament, criadors i departament d’Agricultura estan en contacte i en les pròximes hores ho faran oficial:Puigcerdà celebrarà la fira multisectorial però no la de cavalls.
"Es una patacada molt gran per les vendes"
El president de l’associació de criadors, Pere Tor, ha lamentat que sigui una «patacada molt gran pels ramaders» perquè a la Fira s’hi venen molts animals i la mateixa exposició fa que se’n venguin més enllà dels pactats prèviament. Tor ha argumentat que «sí que hi haurà vendes que les farem igualment, però has estat tot l’any esperant la Fira sobretot pels cavalls que van al mercat carni;és una gran mostra en la qual hi podem vendre ben bé uns dos-cents animals».
Puigcerdà situa l’assistència a la Fira Ramadera al voltant de les 20.000 persones, amb un volum de caps de bestiar que cada any volta el miler de cavalls. Amb aquestes xifres, i unes vendes al voltant de les 200, la fira del cavall és l’esdeveniment que per si mateix atrau més visitants a la Cerdanya tot l’any, més enllà de la neu o les puntes turístiques de l’agost. Tan sols el concurs de raça morfològica atrau uns 5.000 visitants, esdevenint un gran focus econòmic pel sector hoteler.
