Comerç de Puigcerdà: fre als basars, impuls a la tradició
L'Ajuntament suspen l'atorgament de noves llicències per botigues i establiments de restauració per redactar un Pla d'Usos que fomenti el caràcter local cerdà
Miquel Spa
L’Ajuntament de Puigcerdà ha suspès temporalment la concessió de llicències per a nous comerços i restaurants. L’objectiu de la mesura del nou govern d’ERC, partit que ja va proposar aquesta mesura fa uns mesos quan era a l’oposició de l’anterior equip de Junts i Futur, és aturar la proliferació de negocis considerats com a forans com ara basars, establiments de restauració ràpida d’alimentació oriental, botigues d’electrònica o perruqueries de preu baix.
Per contra, la suspensió de llicències persegueix la promoció d’establiments amb productes locals que fomentin un caràcter propi i cerdà al teixit econòmic local. L’acord té una vigència màxima d’un any, temps en el qual l’equip de govern ha de poder redactar i aprovar un Pla de Millora dels Usos Comercials del qual forma part la mesura. Aquesta moratòria comporta la suspensió de la tramitació de llicències d’obres de reforma, ampliació o nova construcció orientades a permetre la implantació d’aquestes activitats, així com de les declaracions responsables i comunicacions prèvies corresponents. Així, el pla ha de regular els establiments «que no aporten valor social o cultural al municipi», així com limitar els negocis que tenen una vigència estacional o «purament turística» i prioritzar el comerç local i artesà agroalimentari i de productes de proximitat, segons defensava ja la iniciativa d’ERC quan va ser aprovada amb l’anterior govern. El pla plantejarà bonificacions fiscals o ajudes a la rehabilitació als comerços a fi efecte de blindar els establiments històrics que donin caràcter al teixit comercial de la capital cerdana. El projecte inclou igualment la creació d’un catàleg d’establiments singulars que en reconegui el valor com a elements del patrimoni local, així com el control de les llicències concedides i el seguiment de les activitats que desenvolupen els negocis situats als carrers del nucli antic.
La moratòria aprovada per Puigcerdà es diferencia de les que estan aplicant altres municipis semblants. Així, segueix tan sols en part l’exemple d’altres poblacions turístiques com ara Lloret. Aquest consistori ha tirat endavant una suspensió que afecta activitats específiques i tan sols el nucli antic. Igualment, Tossa de Mar ha suspès les noves llicències a establiments dedicats a l’estètica; comerços detallistes de begudes; productes relacionats amb el cànnabis; accessoris i fundes per a telèfons mòbils; locals amb serveis d’internet públic compartit i basars, entre d’altres. n
