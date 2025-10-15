Ecografia clínica: una solució eficaç en l'entorn rural, a debat a la Cerdanya
L'Hospital de Puigcerdà és designat seu de la primera Trobada Transfronterera per analitzar el potencial d'aquest sistema ràpid de diagnosi
Miquel Spa
L'Hospital de Cerdanya acollirà el dissabte 29 de novembre la primera edició de la Trobada Fronterera d''Ecografia Clínica, un tipus de prova que permet els facultatius fer exploracions a la mateixa consulta, sense necessitat de traslladar el pacient a altres dependències o centres mèdics més ben equipats. L'ecografia clínica, doncs, és una eina amb molt potencial sobretot en entorns rurals com el Pirineu.
El responsable de la trobada, el coordinador docent d´Ecografia Clinica POCUS de IFMiL (Entitat formativa dels Col.legis de Metges de Catalunya), Miguel Molina, ha avançat que "aquesta jornada, organitzada per l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL), representa una oportunitat única per a tots els professionals de la salut de la comarca i de les zones transfrontereres. Durant nou hores de formació intensiva i pràctica, els participants treballaran amb experts de reconegut prestigi en l’àmbit de l’ecografia clínica aplicada a situacions d’urgència i a la medicina rural".
L’objectiu de la jornada és potenciar l’ús de l’ecografia clínica (POCUS) com a eina essencial per al diagnòstic i el maneig de pacients als equips d´Atenció Primària, dispositius d´urgències, entorns amb recursos limitats, com ara les àrees de muntanya o els dispositius sanitaris de les estacions d’esquí.
Des de l'organització han explicat que la trobada ha d'esdeenir un punt de trobada i una oportunitat única per treballar durant 9 hores de forma intensiva i 100% pràctica en grups reduïts i de la mà d'experts en aquesta pràctica clínica tant necessària.
L'ecografia clínica (EC), també coneguda com a ecografia point-of-care (POCUS) o ecografia a peu de llit, és una eina cada vegada més rellevant en la medicina rural.
Permet als metges fer exàmens diagnòstics ràpids i precisos directament a la consulta, un fet especialment útil en territoris on l'accés a especialistes o als serveis de diagnòstic pot ser més limitat.
L'EC en la medicina rural aporta al metge independència i augment de la seva capacitat resolutiva, alhora que redueix la incertesa clínica del professional. D'altra banda, fa que l'atenció al pacient sigui més eficient i permet evitar, en moltes ocasions, les llargues esperes i els desplaçaments innecessaris, fets especialment importants en l'àmbit rural.
Les possibilitats tècniques de l'EC en l'àmbit rural augmenten i permeten reduir les llistes d'espera a l'atenció hospitalària (AH). La dispersió al medi rural fa difícil desplaçar-se a les poblacions referència, per la qual cosa cobra més transcendència l'oportunitat que ens ofereix l'EC en aquests territoris. Aquests aspectes, units a una corba de formació ràpida i la innocuïtat i l'absència d'efectes secundaris d'aquesta tècnica, han fet que l'EC es concebi com una eina de suport al diagnòstic, tractament i seguiment important en els primers nivells assistencials. Alhora, permet una optimització de la derivació al següent nivell assistencial.
A més, reforça el lideratge del metge que pot oferir una atenció de més qualitat i més segura, facilita el vincle metge-pacient i augmenta la satisfacció del pacient i dels professionals.
L’enfocament és 100% pràctic, orientat al bon ús de l’ecògraf, la tècnica adequada d’exploració i l’obtenció i interpretació d’imatges.
Els objectius específics
Des de l'organitzaicó han apuntat que els objectius generals i específics de la trobada son capacitar els professionals mèdics que treballen en l’àmbit rural o en entorns amb recursos limitats en l’ús de l’ecografia clínica (POCUS) com a eina de suport diagnòstic, terapèutic i de seguiment del pacient, afavorint una atenció més resolutiva, eficient i segura al primer nivell assistencial.
L’objectiu general és reconèixer les principals aplicacions de l’ecografia clínica en el diagnòstic de patologies freqüents a l’atenció primària i a urgències rurals, adquirir destresa en la realització d’exploracions ecogràfiques bàsiques mitjançant la pràctica supervisada en grups reduïts, interpretar imatges ecogràfiques en situacions clíniques habituals (TVP, dispnea, dolor abdominal, patologia urològica, traumatisme, etc.), aplicar protocols ecogràfics estandarditzats (com l’eFAST o l’avaluació musculoesquelètica bàsica) en la valoració inicial del pacient, integrar l’ecografia clínica en el procés de presa de decisions, millorant la capacitat resolutiva i reduint derivacions i desplaçaments innecessaris, i fomentar el lideratge clínic i la confiança professional del metge rural en l’atenció immediata i de proximitat al pacient, tot promovent la seguretat clínica i la satisfacció del pacient i millorant la qualitat assistencial.
