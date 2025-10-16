La Cerdanya que necessita millorar: retiren 1.300 quilos de deixalles de l'entorn natural de Llívia
Ajuntament, Acció pel Clima i la Catalunya Neta de l'activista de la brossa Toni Olm realitzen una campanya de neteja
Miquel Spa
Llívia ha recuperat més d’una tona de deixalles en una gran acció de neteja popular. Aquesta setmana, un equip de tretze voluntaris ha participat en una campanya de neteja al camí d’en Calvera, a l’antiga zona d’abocador de Llívia, on s’han recollit més de 1.300 quilos de residus. Segons els organitzadors, s’han extret 700 quilos de material de rebuig i 600 quilos de ferro.
La iniciativa ha estat impulsada per Cerdanya en Acció pel Clima, amb el suport del projecte Per una Catalunya Neta i la col·laboració de l’Ajuntament de Llívia, amb l’objectiu de recuperar un espai degradat pel pas del temps i fomentar la implicació ciutadana en la cura del medi ambient. Cerdanya en Acció pel Clima, nascuda el 2019, és un moviment ecologista que ha promogut accions de sensibilització i intervencions locals per protegir l’entorn natural de la comarca. L’entitat ha organitzat diverses jornades de neteja en espais naturals, comptant sempre amb la participació de voluntaris i el suport d’ajuntaments i entitats veïnals.
"Qui s'estima aquesta terra, no l'embruta"
Per una Catalunya Neta, per la seva banda, és una iniciativa de voluntariat ambiental que actua arreu del país coordinant campanyes de recollida de deixalles i de conscienciació ecològica. En aquesta ocasió, les dues entitats han treballat conjuntament amb l’Ajuntament de Llívia per dur a terme una actuació que ha posat en valor la responsabilitat compartida en la preservació del patrimoni natural de la Cerdanya. L'impulsor de Per una Catalunya Neta és Toni Olm, un veí de Lles de Cerdanya que, des de fa vint-i-cinc anys, surt diàriament a netejar els voltants del poble i diferents paratges naturals de la Cerdanya i l’Alt Urgell. La seva constància i compromís amb el medi ambient l’han portat a organitzar un col·lectiu d’un centenar de voluntaris que, cada mes, es dedica a recollir les deixalles que s’acumulen al Pirineu. Davant la gran brutícia que troba arreu, Olm reitera com a principi que: "qui és d’aquí? Molts diuen que ho és qui hi ha nascut; jo dic que és més d’aquí qui s’estima la terra i no l’embruta o fins i tot qui dona el seu temps per netejar-la».
