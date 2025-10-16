Tercer curs amb el Taller d'Arts de Puigcerdà tancat: "no puc tirar endavant el meu projecte com a ceramista"
Els seixanta artistes i artesans de la Cerdanya usuaris del servei treballaran al carrer per fer visible la protesta
Miquel Spa
La Sònia Matias de Llívia era usuària del Taller d'Arts de Puigcerdà. Hi anava per millorar la tècnica de ceramista i assentar així el seu projecte personal de dedicar-se professionalment a la seva afició creadora. Amb el tancament del Taller, fa ja tres cursos, però, ha vist trencada aquesta projecció. Com ella, una seixantena d’artistes i artesans de la Cerdanya han dit prou i han decidit elevar la seva reclamació i sortir al carrer a treballar per fer visible que necessiten el servei.
La Sònia Matias lamenta que des de fa ja tres anys el servei continuï tancat: “en el meu cas necessito com a mínim un forn i un torn, i això al Taller d’Arts no tan sols ho tenia sinó que el professor m’ajudava i em guiava. Sense aquest espai, a la Cerdanya no tenim res més. Sí que podria anar a la Seu, però hi ha tres quarts d’hora en cotxe. No és una opció”. Aquesta veïna de Llívia, que presenta la seva creació a través del mur d’Instagram Sonia_de_guaret_ceramica, explica que “treballo des de casa per a una empresa d’importació i exportació, però realment el meu somni seria dedicar-me a la ceràmica, fer fires i vendre el que creo”.
Davant d’aquesta situació, els usuaris del Taller d’Arts de Puigcerdà, que suma ja tres cursos tancat, han fet una passa més en la reivindicació perquè l’Ajuntament reobri el servei i cada setmana celebraran sessions de treball al carrer per visualitzar la seva indigència. La seixantena de creadors de la Cerdanya organitzats en tres entitats, Artimans, Associació de Joves de Cerdanya i Associació Tallers Itinerants d’Art de Cerdanya, faran mobilitzacions periòdiques davant del local del Taller d’Arts per tal que es vegi que no poden utilitzar les instal·lacions. En nom de les entitats, Alba Casanova ha explicat que després de moltes peticions al consistori, ja amb l’anterior equip de govern, l’única sortida que els van oferir va ser reobrir el taller municipal pagant els mateixos usuaris el lloguer i els serveis. Amb el nou govern tampoc no han trobat cap solució atès que el consistori es troba en un atzucac pel fet que el treballador titular de la plaça del Taller d’Arts està de baixa laboral i, alhora, no disposa de pressupost per pagar una altra plaça. Davant d’això, els artistes han optat per “fer pressió a l’Ajuntament quedant davant del Taller d’Arts i treballant allà, al carrer fent cadascú la seva activitat, com ara fang, però també pancartes”.
Voluntat d'obrir a pesar de les dificultats
L’Ajuntament ha mostrat en reiterades ocasions la voluntat de trobar una sortida al conflicte però, segons ha remarcat també, topa amb el fet que la plaça laboral està ocupada per un treballador que està de baixa i la dificultat econòmica i administrativa de crear-ne una de nova i dotar-la de pressupost.
