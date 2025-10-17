Controls policials a la Cerdanya: atenció a les matrícules rosa
França facilita la vigilància dels Mossos i Gendarmes amb plaques de color per identificar els vehicles llogats que s’utilitzen per traslladar cotxes robats i entrar immigració il·legal
Miquel Spa
En les pròximes setmanes es podrà veure a les carreteres un nou format de matrícules de color rosa als vehicles de l’estat francès. Es tracta d’una novetat que el codi d’identificació que permetrà les policies de l’estat espanyol que operen a la frontera veure els vehicles de lloguer a través els quals s’estava introduint immigració considerada il·legal.
Els Mossos d’Esquadra i altres cossos policials que patrullen la frontera de Puigcerdà començaran a inspeccionar les matrícules de color rosa que substituiran les actuals provisionals que s’identifiuen amb una ‘ww’. El canvi sorgeix de la iniciativa de l’associació 40 milions d’automobilistes, que defensa que el nou color permetrà reconèixer ràpidament els vehicles amb matrícula temporal, evitant confusions amb les definitives. Les matrícules actuals amb ‘ww’, atorgades per l’Agence nationale des Titres sécurisés, tenen una durada de quatre a sis mesos mentre els conductors esperen la targeta gris definitiva per a vehicles nous o importats. Moltes vegades, però, aquestes plaques s’utilitzen més enllà del termini legal, i no hi ha manera de comprovar visualment la seva validesa.
Els Mossos d’Esquadra fan des d’aquest any un seguiment especial dels vehicles francesos amb matrícula ‘ww’ al punt fronterer de la Guingueta d’Ix i a l’entorn de la Cerdanya perquè van detectar principalment a la frontera més transitada de la Jonquera que en els últims mesos que a través d’aquestes plaques s’havia establert una xarxa de pas de vehicles robats i d’emigració sense control.
El cos policial va observar a l’Alt Empordà un increment de cotxes que travessaven la línia amb matrícules provisionals franceses. Es tractava de vehicles «sensibles» perquè molts delinqüents les feien servir per passar desapercebuts i «ocultar els cotxes». El problema era que aconseguir aquestes plaques «era molt fàcil i ràpid» i permetia circular entre dos i quatre mesos fins a obtenir les definitives. El fet que fossin tan accessibles —només calia fer un tràmit a través d’internet i pagar onze euros— feia que molts delinqüents les utilitzessin en vehicles robats o relacionats amb altres delictes, sota una aparença de legalitat. Això havia obligat els cossos de seguretat fronterers a augmentar la vigilància. Segons van explicar des de Mossos d’Esquadra, tan bon punt detectaven un vehicle d’aquests tipus, els agents el feien aturar i comprovaven la seva identificació. El cap del Grup de Recerca i Documentació (GRD) de Girona, Carles Martos, apuntava que sovint, en vehicles sostrets, el número de bastidor apareixia alterat. L’objectiu d’aquesta manipulació era passar inadvertit i evitar que la matrícula es pogués vincular amb la denúncia per robatori.
Un altre problema del sistema actual és que les combinacions possibles de les matrícules ‘ww’ són limitades i es tornen a assignar cada catorze mesos, segons han informat els mitjans especialitzats de l’estat francès. Això podia donar lloc a situacions en què el mateix número recaigués en un vehicle nou i el seu propietari rebés multes destinades a un anterior usuari.
Les noves matrícules roses resoldran aquest inconvenient incorporant la data de caducitat directament a la placa, de manera que els agents policials podran verificar immediatament si el vehicle circula dins del termini autoritzat. Així, es garantirà que els conductors no rebin sancions injustament. L’entrada en circulació d’aquestes noves matrícules està prevista per al primer trimestre de 2026, i els Mossos d’Esquadra ja s’estan preparant per reforçar la vigilància a la frontera amb la Catalunya Nord, entre les quals la de Puigcerdà i la Guingueta d’Ix, per assegurar que la transició es dugui a terme sense incidències.n
