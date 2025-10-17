Puigcerdà suspèn el Concurs de cavalls del 8 i 9 de novembre per prudència davant els casos de dermatosi nodular
El consistori ha informat que es manté la Fira Multisectorial, que congregarà més de 300 paradetes de productes artesans, embotits i formatges, roba i complements o objectes de decoració
ACN/Regió7
L'Ajuntament de Puigcerdà ha suspès el 44è Concurs de Cavalls del municipi, previst per al 8 i el 9 de novembre, arran de la detecció de diversos focus de dermatosi nodular contagiosa a l'Alt Empordà i el Gironès. Segons ha indicat el consistori en un comunicat, les mesures sanitàries adoptades per la Generalitat a causa d'aquesta situació "obliguen" a suspendre la mostra equina. L'Ajuntament recorda que la concentració i el moviment del bestiar de qualsevol espècie pot comportar la disseminació dels vectors transmissors de la malaltia (mosques, tàvecs, paparres i altres) arreu del territori. Per això s'ha considerat "necessari" suspendre tots els certàmens ramaders.
El consistori ha informat que es manté la Fira Multisectorial, que congregarà més de 300 paradetes de productes artesans, embotits i formatges, roba i complements o objectes de decoració. Els cavalls, que donen nom a la fira, són, és clar, el principal reclam. I no només per al negoci del sector, sinó perquè hi ha molts visitants que passaven el túnel per poder veure els exemplars dels cavalls pirinencs catalans.
Aquesta és una decisió que es veia a venir. De fet, el dia 13, Regió7 ja va informar que organitzadors i ramaders ja veien a venir que no hi hauria bestiar a Puigcerdà. Ajuntament, departament d’Agricultura i Associació de Criadors de Cavalls, Puigcerdà dona per fet que els dies vuit i nou de novembre celebrarà una edició de la Fira Ramadera sense cavalls.
La situació actual del sector, amb totes les fires del país suspeses a causa del focus de dermatosi nodular a les comarques de Girona, ha obligat les autoritats sanitàries a extremar les mesures de precaució, la qual cosa no tan sols afecta les exposicions i els concursos de bestiar sinó que també les operacions de transport, atès que a través dels remolcs també es pot transmetre la malaltia. Ajuntament, criadors i departament d’Agricultura estan en contacte i en les pròximes hores ho faran oficial:Puigcerdà celebrarà la fira multisectorial però no la de cavalls.
El president de l’associació de criadors, Pere Tor, es queixava a començament de setmana que serà una «patacada molt gran pels ramaders» perquè a la Fira s’hi venen molts animals i la mateixa exposició fa que se’n venguin més enllà dels pactats prèviament. Puigcerdà situa l’assistència a la Fira Ramadera al voltant de les 20.000 persones, amb un volum de caps de bestiar que cada any volta el miler de cavalls i unes 200 operacions de compra-venda.
