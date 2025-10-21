Cuina Pirinenca de Cerdanya promourà la vall amb una nova festa gastronòmica anual
Xefs i restauradors de la comarca convoquen per aquest dijous al vespre a l’Hotel Park de Puigcerdà la primera edició d’una cita que vol esdevenir referència turística
Miquel Spa
Els xefs de Cuina Pirinenca de Cerdanya han creat un nou esdeveniment obert al públic que està cridat a esdevenir una referència en el món de la restauració i la gastronomia comarcal i nacional.
La primera edició de la Festa de Cuina Pirinenca de Cerdanya reunirà aquest dijous al vespre a l’Hotel Park de Puigcerdà els principals cuiners, restaurants i productors locals en una trobada transfronterera amb onze estands de tast de menjar i vins de la comarca. Alhora, la cita comptarà amb dos convidats: dos xefs amb una estrella Michelin i un Sol Repsol, Julien Blaya de Toques Blanches de Roussillon i Francesc Rovira, de la Fonda Xesc de Gombren. El format de la festa planteja un recinte firal tancat per fer els tastos a peu dret i fomentar així la relació entre productors, cuiners i assistents. Els organitzadors han dissenyat un menú que representa tot el ventall de la producció agroalimentària local amb la previsió d’acollir un centenar de comensals.
La nova Festa de Cuina Pirinenca de Cerdanya ha nascut per quedar-se. Com altres referències gastronòmiques encara en marxa com ara la Festa del Trinxat o la Mostra Gastronòmica amb Naps de Ger, la nova cita aspira a esdevenir un nou segell d’identitat a partir del qual promocionar el turisme a la vall sobre la base del seu receptari tradicional i els seus xefs. En aquest sentit, la festa ha programat aquest any una edició que marcarà el futur de les següents per aconseguir esdevenir una nova data clau al calendari cerdà, aquest en plena tardor, una de les millors èpoques per visitar la comarca tot i tractar-se de temporada baixa. El president de Cuina Pirinenca de Cerdanya, Frederic Merino que regenta la històrica Fonda Fuixet d’Aransa, ha explicat que «la festa sorgeix de diversos factors; d’una banda, com a part dels actes de celebració de la designació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia i també de la voluntat que teníem els cuiners de promocionar més la Cerdanya. L’afrontem amb molta il·lusió perquè pensem que pot ser beneficiosa per la comarca, per la cuina catalana i per la cuina de Cerdanya perquè no tan sols promocionem els nostres cuiners sinó que la gastronomia de la vall». Merino ha argumentat que la Festa de Cuina Pirinenca de Cerdanya neix a l’octubre i entre setmana per tal que hi pugui anar la gent de la comarca i pel fet que els caps de setmana els restauradors tenen molta feina. El propòsit de l’entitat és ampliar i consolidar la festa els pròxims anys aconseguint més ajuda institucional. L’associació ja ha venut el 75% dels tiquets, que es poden adquirir a través de les seves xarxes socials a un preu de 50 euros.
Entre les elaboracions previstes hi haurà Tarrina de galta confitada amb compota i xips de poma, elaborada per La Fonda de Cal Fuxet, que s’acompanyarà amb 1675 Ancestral de Meranges, de Míriam Chivite. També s’hi oferirà un Civet de cabirol amb castanyes, a càrrec de Ca l’Eudald, que maridarà amb el vi L’Esquivirol, del Celler Baldufa Vins. El menú inclourà també Espatlla de vedella confitada amb crema de bolets porcini, elaborada per La Senyera, i maridada amb el vi negre Domaine Semper Cuvée Famae (Rouge), de l’AOP Côtes du Roussillon Village. Els tasts de formatges hi tindran també un espai, amb productes del Molí de Ger i de Formatges Vall de Meranges, acompanyats dels vins de nogues del Pirineu de Nogath i del vi blanc Carisma. També s’hi podrà tastar Brou de tardor de Cal Jet bistrot de muntanya, servit amb el vi blanc Campgran 2022 del Celler Cal Mandrat; Tarrina de sardines marinades amb tomàquet, elaborada per Grau de l’Ós, maridada amb el vi Dneu del Celler Llivin’s; Cep confitat amb ceba, cansalada, avellana i pinyó de la Fonda Xesc, amb el vi Rabassa 2021 de Vinyes d’Empremta (Navàs); Tàrtar de truita curada amb remolatxa, maduixa i créixens del restaurant Schierbeck, servit amb el vi Llum del Cadí Negre (Pinot Noir) de les Bodegues Torre del Veguer; Arròs de carbassa, ceps i tiró 5 Aglans amb cheddar del Molí de Ger, elaborat per l’Hotel del Prado, maridat amb Cava Marta de les Bodegues Torre del Veguer; i Mandonguilla de poltre amb salsa de ceps i puré de boniato, de l’Alberg La Bruna, servida amb el vi Baronia de Talamanca Garnatxa Negra del Celler Mont Obert. Pel que fa a les postres, es proposarà Pastís de llimona desestructurat del restaurant La Chaumière, maridat amb el vi dolç AOP Banyuls Blanc Coume del Mas CM Escoumes 2023 (Grenache blanc i gris), i un pastís Sant Marc de nata i gema cremada de l’Hotel Park, que s’acompanyarà amb el vi blanc Dgel, del Celler Llivin’s.
La mostra compta amb el suport de Les Toques Blanches Roussillon-Occitanie, el Consell Comarcal de la Cerdanya, l’IDAPA i la Generalitat dins la programació de Regió Mundial de la Gastronomia Catalunya 2025.
