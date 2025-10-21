Estacions d'esquí nòrdic: objectiu obrir tot l'any
Les pistes de Cerdanya i Alt Urgell impulsen un pla per la desestacionalització i la sostenibilitat
Miquel Spa
Les estacions d’esquí nòrdic del Pirineu han marcat l'estratègia per consolidar el negoci tot l'any amb les instal·lacions obertes allargant així l'efecte de motor econòmic pels seus pobles. Els gestors dels camps de neu aposten per la competitivitat i la desestacionalització. Ho fan en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació que impulsa la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic i que està finançat a través dels fons Next Generation de la Unió Europea.
Entre les actuacions del projecte, destaca la implementació d’un pla per aconseguir que aquests complexos acullin activitat durant tot l’any i que obtinguin una certificació en turisme sostenible. En aquest sentit, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ofereix de forma gratuïta la possibilitat de tenir un pla de sostenibilitat a través del segell Biosphere i, per aquest motiu, ha organitzat una sessió d’informació dirigida a les pistes de nòrdic.
El director del Patronat, Juli Alegre, ha recordat l’aposta “per un model turístic basat en la sostenibilitat” i ha destacat que “amb el segell Biosphere i el suport dels fons Next Generation, estem ajudant les estacions de nòrdic a fer aquest pas, tot impulsant un model turístic respectuós amb l’entorn i amb la població local”. Alegre ha assegurat que “iniciatives com aquesta permeten refermar encara més el compromís per fer de Lleida el millor lloc per viure-hi, ara i en el futur”. A més a més, Alegre ha apuntat que el Pirineu i les Terres de Lleida compten amb la certificació Biosphere Gold Destination. Per la seva part, la tècnica de la Mancomunitat, Imma Obiols, ha destacat que aquesta és una “oportunitat per posicionar les estacions de fons com a referent de sostenibilitat aprofitant totes les actuacions que s’han dut a terme amb els fons Next Generation”. La Mancomunitat agrupa a set complexos d’esquí nòrdic: sis estan situats al Pirineu de Lleida (Aransa, Lles de Cerdanya, Sant Joan de l’Erm, Tavascan, Tuixent-la Vansa i Virós-Vallferrera) i un, a Girona (Guils Fontanera).
En aquest context, les estacions d’esquí de fons de la Cerdanya i de l’Alt Urgell han impulsat en els darrers anys diverses inversions per adaptar-se al canvi climàtic i millorar la qualitat dels seus serveis. L’agrupació Tot Nòrdic ha rebut fins a 1,7 milions d’euros dels fons Next Generation EU destinats a la modernització i sostenibilitat de les estacions del territori. Aquestes actuacions han permès desenvolupar projectes com la instal·lació de neu artificial, la millora dels accessos i infraestructures bàsiques, i la incorporació de sistemes digitals per al control i seguiment de les pistes. A més, estacions com Lles, Guils, Aransa, Sant Joan de l’Erm, Virós-Vallferrera i Tavascan han instal·lat noves càmeres de monitoratge per conèixer en temps real les condicions de neu, amb una inversió total de gairebé 16.000 euros. Aquest conjunt d’inversions consolida el compromís de les estacions de la Cerdanya i l’Alt Urgell amb la sostenibilitat i la competitivitat en un context de canvi climàtic i desestacionalització del turisme.
