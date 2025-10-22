Bellver arrenca amb el porta a porta la renovació integral de la recollida de la brossa a Cerdanya
Els veïns estrenen el sistema entre discrepàncies pel que fa al mètode i consens en l'objectiu: deixar de ser la comarca més bruta pel que fa a la separació
Miquel Spa
Bellver de Cerdanya ha iniciat aquesta nit de dimarts a dimecres la recollida selectiva de residus porta a porta, la qual representa, després d’haver-se activat a nuclis més petits com Prats o Guils, el primer gran episodi en la renovació de la gestió dels residus a la Cerdanya. El vespre de dimarts, els carrers de Bellver amb els contenidors de la fracció orgànica i els envasos, tal com correspon a aquest dia de la setmana, ha ofert el primer gran canvi a la Cerdanya. El sistema també s'ha estrenat a Ger.
El porta a porta s’ha iniciat al nucli de Bellver, amb un padró superior als 2.200 habitants la major part dels quals viu al mateix cap de municipi, amb un consens entre la població que, si més no, la comarca no podia continuar sent l'última en reciclatge de Catalunya. Com passa en aquests projectes de renovació de les dinàmiques quotidianes, entre els veïns de Bellver hi ha diversitat d’opinions sobre la fórmula del porta a porta.
"No hi veig tants problemes, és com ho fèiem abans"
Una veïna que supera els vuitanta anys explica a peu de carrer: «al final, hem de fer com ho fèiem abans, és a dir deixant la brossa a la porta de casa;la diferència és que ara l’haurem de deixar de manera separada. No hi veig gaires problemes». El primer dia del sistema, els portals amb cubells al carrer eren esporàdics, atès que molts veïns encara esperen veure com funciona i no és obligatori baixar la brossa al portal cada dia sinó quan ho consideres necessari.
"On deixarem els cubells quan nevi?"
Un altre veí, al voltant dels seixanta anys, apuntava: «jo crec que no funcionarà perquè hi ha aspectes que no estan resolts, com ara com deixarem els cubells els dies d’hivern que caigui una bona nevada o com evitarem que els gossos o el jovent que surt de festa el cap de setmana arreplegui la brossa i els cubells». Un altre dubte que genera el sistema entre els veïns és la gestió els dies de màxima afluència turística, quan Bellver supera els 5.000 habitants. En aquest sentit, el sistema coordinat pel Consell Comarcal ha previst la instal·lació d’illes emergents de contenidors, les quals se sumaran a les illes d’emergència, que estaran instal·lades permanentment. El porta a porta no s’aplica als nuclis agregats:Beders, Nèfol, Pi, Sant Martí dels Castells, Vilella, Cortàs, Éller, Nas, Olià, Ordèn, Santa Eugènia de Nerellà, Santa Magdalena i Talltendre, on s’aplicarà el sistema de contenidors intel·ligents com a la major part dels municipis de la Cerdanya. Llívia serà el pròxim municipi en abordar, el mes de desembre, la recollida porta a porta.
Del 28% al 55% en dos mesos
Amb aquesta renovació integral del sistema de recollida de la brossa, la Cerdanya aspira a deixar de ser la que menys recicla al país, amb un percentatge que s’ha instal·lat en els últims anys al voltant del 28%. Aquest percentatge és del 74% al Lluçanès, del 65% al Berguedà i del 56% a l’Alt Urgell. La UE obliga que sigui del 55% ja aquest any.
