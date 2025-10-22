Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sota la pressió urbanística d'Andorra i Cerdanya, l'Alt Urgell posa data a la seva Taula d'Habitatge

L'òrgan l'integraran Consell Comarcal, ajuntaments, Generalitat, entitats socials i sectors privats

Un projecte de pisos socials a la Seu d'Urgell

Un projecte de pisos socials a la Seu d'Urgell / MIQUEL SPA

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

L’Alt Urgell posarà en marxa la seva Taula d’Habitatge el proper 13 de novembre, una eina de coordinació entre administracions i agents del territori per abordar la situació de l’habitatge a la comarca. La iniciativa s’emmarca dins el Pla Estratègic de l’Habitatge de l’Alt Urgell, que proposa la creació d’aquest espai com a instrument per analitzar dades, definir accions i coordinar polítiques.

La comarca viu sota la pressió urbanística derivada de la seva posició entre Andorra i la Cerdanya, dos territoris amb una forta demanda residencial i turística. Aquest context ha generat dificultats d’accés a l’habitatge per a la població local i diferències marcades entre municipis.

La Taula d’Habitatge de l’Alt Urgell estarà formada per representants dels ajuntaments, diverses àrees del Consell Comarcal, la Diputació de Lleida, el Govern de la Generalitat, entitats i associacions que treballen en aquest àmbit i representants del sector privat.

Segons la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, l’objectiu és “posar sobre la taula les diferents realitats i crear grups de treball específics per abordar aspectes concrets”, com ara la possible reorientació de l’activitat de l’Oficina Comarcal d’Habitatge.

La reunió del 13 de novembre servirà per constituir formalment la Taula i definir-ne el calendari de treball. El Consell Comarcal preveu que aquest espai sigui permanent i que es converteixi en un punt de trobada per a la planificació de polítiques d’habitatge adaptades a les necessitats del territori.

