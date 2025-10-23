'Fem Net', el pla urgent per rentar la cara de Puigcerdà en mig mandat
El nou equip de govern municipal d’ERC activa un pla urgent per rentar la cara a la capital cerdana. Sota el lema ‘Fem Net’, el nou consistori s’apressa a frenar la deixadesa de Puigcerdà en els pocs mesos que te de mandat.
Miquel Spa
El nou equip de govern de Puigcerdà, encapçalat per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha posat en marxa un pla urgent de millora urbana amb l’objectiu de recuperar l’estat dels carrers, els equipaments i la xarxa d’enllumenat. La iniciativa respon a un compromís assumit per totes les formacions del consistori, que coincidien en els passats comicis electorals en la necessitat d’actuar en la neteja, l’ordre i el manteniment de la vila.
La campanya s’ha iniciat en diverses zones del terme municipal i el mateix poble de Puigcerdà sota el nom ‘Fem Net’, actuant principalment en façanes d’edificis públics, els sots dels carrers i els fanals més malmesos de la xarxa. Així, la brigada municipal ha començat a executar actuacions a diversos punts del municipi. S’han fet treballs de pintat i reparació al carrer Hostal del Sol, a l’Avinguda Transpirinenc i a altres vies com el Camí d’Enveig, la Ronda dels Torreons o el Raval de les Monges. També s’han realitzat tasques de manteniment de l’enllumenat públic, amb l’objectiu de substituir elements antics i garantir un funcionament regular.
La renovació de l’enllumenat és una de les prioritats del pla. El projecte inclou la substitució progressiva dels fanals per models amb tecnologia LED i la revisió dels quadres elèctrics existents. L’actuació pretén reduir el consum energètic i millorar la seguretat de les zones urbanes. En aquesta línia, l’Ajuntament treballa també en altres projectes complementaris. El Pla de Seguretat Viària preveu l’aplicació de mesures com reductors de velocitat, redisseny de rotondes i ampliacions de voreres en diferents punts de la vila.
A més, s’ha iniciat un nou projecte urbanístic que te com a objectiu la reordenació dels principals accessos a Puigcerdà per facilitar la circulació i la connexió amb les vies d’entrada des de França i Alp. El projecte inclou la revisió de la zona de la Casa Mata i altres trams amb elevada densitat de trànsit. Amb aquest conjunt d’actuacions, l’Ajuntament busca mantenir els espais públics en condicions òptimes i reforçar la gestió de serveis bàsics al municipi.
Un altre dels focus sobre els quals posa la llum el pla ‘Fem Net’ és la gestió dels residus i la presència de brossa i deixalles pels carrers. Així, l’Ajuntament ha reforçat aquest àmbit amb noves mesures per ordenar la recollida de voluminosos i promoure el civisme i ha recordat als veïns que poden deixar mobles o estris vells els dilluns i dijous al vespre, col·locant-los correctament a les zones de contenidors i sense obstaculitzar el pas. El consistori recorda que l’abandonament de residus fora d’aquests horaris o en espais no autoritzats pot comportar sancions de fins a 3.000 euros, segons el que estableix l’article 65 de l’Ordenança de Convivència Ciutadana. Paral·lelament, la Deixalleria Comarcal continua oberta de dimarts a dissabte per recollir aquest tipus de materials i altres residus especials. ‘Puigcerdà, fem net! te també com a objectiu recuperar «l’orgull de poble».
