La Loteria Nacional deixa un primer premi a Puigcerdà

El 83.552 va ser el número afortunat del sorteig d'aquest dijous

Una dona amb una butlleta de la Lotería Nacional, en una imatge d'arxiu

Una dona amb una butlleta de la Lotería Nacional, en una imatge d'arxiu / EP

Regió7

Manresa

El sorteig de la Loteria Nacional d'aquest dijous, 23 d'octubre, ha deixat un primer premi a Puigcerdà de 30.000 euros per dècim comprat al número 83.552. L'administració que ha repartit els bitllets és la 1 del Passeig del Deu d'Abril.

La resta de localitats amb el mateix número premiat són Roquetas de Mar, a Almeria; Jerez de la Frontera, a Càdis; Los Corrales de Buelna, a Cantàbria; Montilla, a Còrdoba; Anxeriz, a Corunya; Caniles, a Granada; Vecindario, a Las Palmas; Madrid; San Javier, a Múrcia, Quart de Poblet, a València; i Zamora.

El segon premi, dotat en 60.000 euros al número 88.944, ha repartit alegria a Badajoz, San Enrique de Guadiaro, a Càdis; Purchil, Granada; Cruce de Sardina, a Las Palmas; Santa Lucia de Tirajana, a Las Palmas; Vilalba, a Lugo; Madrid, Vélez-Málaga, Herrera de Pisuerga, a Palència; Cañada Rosal, a Sevilla; Tarragona; Alcàsser, a València.

