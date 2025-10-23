La Loteria Nacional deixa un primer premi a Puigcerdà
El 83.552 va ser el número afortunat del sorteig d'aquest dijous
Regió7
El sorteig de la Loteria Nacional d'aquest dijous, 23 d'octubre, ha deixat un primer premi a Puigcerdà de 30.000 euros per dècim comprat al número 83.552. L'administració que ha repartit els bitllets és la 1 del Passeig del Deu d'Abril.
La resta de localitats amb el mateix número premiat són Roquetas de Mar, a Almeria; Jerez de la Frontera, a Càdis; Los Corrales de Buelna, a Cantàbria; Montilla, a Còrdoba; Anxeriz, a Corunya; Caniles, a Granada; Vecindario, a Las Palmas; Madrid; San Javier, a Múrcia, Quart de Poblet, a València; i Zamora.
El segon premi, dotat en 60.000 euros al número 88.944, ha repartit alegria a Badajoz, San Enrique de Guadiaro, a Càdis; Purchil, Granada; Cruce de Sardina, a Las Palmas; Santa Lucia de Tirajana, a Las Palmas; Vilalba, a Lugo; Madrid, Vélez-Málaga, Herrera de Pisuerga, a Palència; Cañada Rosal, a Sevilla; Tarragona; Alcàsser, a València.
