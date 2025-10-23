El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
La Molina encara la fase final de la rehabilitació del refugi guardat més alt del Pirineu Oriental amb noves sales i el doble de capacitat
Miquel Spa
L’estació de muntanya de La Molina, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), afronta la fase final de les obres de rehabilitació del conjunt d’edificis i instal·lacions del Niu de l’Àliga. L’actuació consisteix en l’adequació del refugi, l’habilitació de les cobertes per a la construcció d’una àmplia terrassa, nous banys públics, la construcció d’una sala polivalent i la reordenació dels accessos. Els nous edificis segueixen l’esquema de rusc d’abelles hexagonal original, adaptant-se als nivells del terreny i per tant, integrant l’estètica de la construcció en l’entorn. Situat al cim de la Tosa, dins del terme municipal de Bagà (Berguedà), a 2.537 metres, el Niu de l’Àliga és el refugi guardat més alt del Pirineu Oriental. L’actuació, amb una inversió de 2,2 milions d’euros, està previst que acabi abans de final d’any.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, ha explicat avui, durant la reunió de la Comissió Assessora de La Molina, que l’actuació al Niu de l’Àliga “és una rehabilitació singular de l’edifici accessible més alt de Catalunya, situat en un enclavament privilegiat. I precisament per això hem volgut que la reforma estigui totalment integrada en l’entorn. El nou Niu de l’Àliga reforça els valors del territori i forma part de l’estratègia de diversificació i desestacionalització de les activitats a les estacions de muntanya d’FGC”.
La modernització del Niu
El Niu de l’Àliga estava format per dos edificis diferenciats i connectats entre ells: l’hangar de planta rectangular i el refugi-restaurant. De forma annexa, es trobava l’estació d’arribada del telecabina de La Molina, que és el punt d’arribada principal de les persones usuàries i que disposa d’una entrada a la zona sud-est independent pel refugi. Ara, l’actuació consisteix en:
- Adequació del refugi en planta. Aquesta actuació s’ha dissenyat amb criteris d’edificació sostenible i autosuficient, amb la implantació d’elements de captació solar per escalfar les habitacions aprofitant la bona orientació de l’edifici. Es passa de 30 a 72 llits.
- Habilitació de la superfície de les noves cobertes del refugi per convertir-les en espai de terrassa del bar i restaurant, tant per a l’estiu com per a l’hivern.
- Reubicació del magatzem i dels serveis bàsics, construcció d’uns nous banys públics, una nova estació transformadora i un nou accés des de la zona de Masella.
- Construcció d’una sala polivalent connectada al restaurant, que permetrà l’organització d’actes i convencions.
- Reordenació dels accessos des de l’estació superior del telecabina, amb la construcció d’una nova zona coberta i protegida de la meteorologia per a millorar l’accessibilitat i el confort de les persones usuàries en el moment que arribin a aquest indret tan singular.
- Ampliació de la superfície de captació d’aigua en coberta i terrasses, per a la posterior reutilització dels diferents dipòsits pluvials existents.
Amb totes aquestes actuacions, es millorarà el flux de visitants des de l’estació superior del telecabina fins a l’edifici del Niu; s’adequarà part de l’interior i l’exterior, amb la demolició del porxo d’arribada del telecabina i l’hangar; s’adequarà l’exterior per ampliar l’espai de terrasses i refugi, i s’adaptaran els recorreguts d’accés a les persones amb mobilitat reduïda. També es guanyarà un espai semi exterior, tipus hivernacle, per recollir la sortida d’usuaris del telecabina, i com a mesura de protecció a la climatologia del lloc.
L’estiu passat es va iniciar la primera fase de la rehabilitació, amb una inversió de 942.000 euros, que va consistir amb la renovació de les unitats de restauració, la construcció d’una nova cuina gastronòmica i la construcció d’una nova unitat de restauració ràpida per donar servei a excursionistes i esquiadors. La finalització de tot el projecte suposarà no només la modernització del refugi sinó també consolidar el Niu de l’Àliga com a referent del turisme sostenible als Pirineus.
Subscriu-te per seguir llegint
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Rosalía trenca a plorar en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida