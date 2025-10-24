La cooperativa El Celler d'Habitatges veu "deslleial" haver quedat "apartada" d'un projecte d'habitatge de protecció a Bellver
L'entitat presenta un recurs de reposició contra l'acord del ple del consistori on es revoca la seva participació
ACN
La cooperativa El Celler d'Habitatges considera que l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha actuat de forma "deslleial" després de, segons han indicat en un comunicat, haver quedat "apartada" de la construcció de divuit habitatges de protecció oficial (HPO). Segons l'entitat, el consistori va utilitzar una memòria de viabilitat i un projecte bàsic elaborat per la cooperativa, documents que van ser cedits a l'ajuntament per demanar una subvenció. Després d'aprovar-se al ple del 27 de setembre de 2024, l'Agència de l'Habitatge va atorgar una subvenció de 659.760 euros. L'entitat lamenta, però, que a la sessió plenària del 4 d'agost es donés llum verd a revocar tots els acords amb la cooperativa, i per això ha presentat un recurs de reposició.
Des de la cooperativa afirmen que el projecte va néixer com una iniciativa privada de la mateixa entitat, amb l'objectiu de donar resposta a la necessitat d'habitatge de lloguer assequible per al jovent del municipi. Així, critiquen que al ple del 4 d'agost passat, el govern municipal iniciés un nou expedient per licitar les obres i "deixar sense efecte totes les actuacions" derivades de l'anterior, que s'havia aprovat l'any 2024.
En el comunicat, la cooperativa adverteix que aquesta decisió és contrària a dret, ja que, segons afirma, la legislació estableix que un cop aprovada la viabilitat, l'impulsor té dret a un avantatge del 5% en la licitació o, si no resulta adjudicatari, al rescabalament de les despeses. En aquest cas, la cooperativa valora els seus treballs en 100.275 euros, xifra que, indiquen, ja constava a la memòria aprovada pel consistori.
Des d'El Celler d'Habitatges asseguren que ja havien advertit formalment d'aquests drets a l'ajuntament, en un informe jurídic presentat al regidor d’urbanisme el 12 de maig. És per aquest motiu que, afirmen, al recurs exigeixen la nul·litat de l'acord del 4 d'agost i que es restitueixi l'expedient aprovat el 2024.
D'aquesta manera, diuen, volen que es respectin "els drets de la cooperativa a participar en el projecte que va idear i pel qual va aconseguir finançament públic". "No demanem res més que el que és just i el que marca la llei: o se'ns rescabala pel projecte que han utilitzat, o se'ns permet competir per ell amb els drets que tenim reconeguts", conclouen.
L'Ajuntament treballa per treure a concurs tant el projecte com l'obra
Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya asseguren que el consistori ha decidit actuar com a promotor de l'obra per no haver de renunciar a la subvenció atorgada per l'Agència de l'Habitatge, després de la impossibilitat de fer un canvi en el beneficiari d'aquesta. Així, la voluntat és treure tant el projecte com l'execució de l'obra en un únic concurs públic, al qual també podrà accedir la cooperativa.
A més, insisteixen que la proposta es va presentar per iniciativa d'El Celler d'Habitatges i que l'entitat va autoritzar específicament a utilitzar el seu projecte per tramitar la subvenció, la qual es va acabar concedint. Pel que fa al canvi de beneficiari, afirmen que des del consistori es va demanar, tenint en compte que la viabilitat econòmica del projecte que s'havia presentat incloïa necessàriament l'ajut. Finalment, especifica, però, que aquest se'ls va denegar perquè l'ajut prové de l'Agència de l'Habitatge, mentre que en convocatòries anteriors aquestes subvencions es cobrien amb fons Next Generation.
