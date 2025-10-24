Festa de Cuina Pirinenca de Cerdanya, la nova cita gastronòmica
Els princiipals restauradors de la vall ofereixen el seu plat estrella en una varietat de propostes que desborda la previsió inicial de 100 comensals
Miquel Spa
La Cerdanya compta amb una nova cita gastronòmica. Un esdeveniment nascut dels principals noms dels fogons locals i de la voluntat de promoure la vall i el Pirineu a partir d’un dels elements que més atrau els visitants: els seus sabors ancestrals. Els cuiners i restauradors agrupats sota el col·lectiu Cuina Pirinenca de Cerdanya han posat en marxa una nova proposta oberta a tothom que s’ha de consolidar com una trobada clau dins el panorama gastronòmic del Pirineu i de Catalunya.
La primera edició de la Festa de Cuina Pirinenca de Cerdanya s’ha dut a terme aquest dijous a l’Hotel Park de Puigcerdà, on s’han reunit restaurants, productors i professionals del sector en un esdeveniment de caràcter transfronterer amb onze punts de tast dedicats a plats i vins de la zona. Si bé estava previst per a cent començals, l’èxit de la convocatòria ha empès els responsables a allargar-la fins als 130 i deixar gent sense tiquet. L’acte ha comptat amb la presència especial de Julien Blaya, membre de Toques Blanches du Roussillon i distingit amb una estrella Michelin, i de Francesc Rovira, de la Fonda Xesc de Gombrèn, guardonat amb un Sol Repsol. La festa s’ha organitzat en format de recinte tancat amb tastos a peu dret, amb l’objectiu d’afavorir el contacte directe entre els elaboradors, els cuiners i els assistents. El programa ha inclòs un itinerari gastronòmic que ha permès descobrir la varietat de productes agroalimentaris de la comarca i ha reunit prop d’un centenar de participants.
Un itinerari de sabors i textures amb racons de conversa
La vetllada ha transcorregut en un ambient de distensió, amb autoritats, empresaris, veïns i aficionats a la gastronomia recorrent un itinerari gastronòmic per les sales de l'Hotel Park. En aquest sentit, l'emplaçament ha estat molt ben valorat pels assistents, atès que en una sala polivalent o espai més ampli, el clima hauria estat més fred. El sopar a peu dret i la instal·lació de racons amb butaques i taules per seure durant el recorregut també ha afavorit les estones de conversa entre els participants. A la Cerdanya qui més qui menys es coneix i la Festa de Cuina Pirinenca ha propiciat el retrobament entre coneguts de sectors econòmics, municipis o zones allunyades en la rutina diària com ho poden ser Llívia i la Batllia de tendència ja lleidatana. Han assistit a la festa el president del Consell Comarcal, Isidre Chia, i l'alcalde de Ger i diputat, Alfons Casamajó, així com altres regidors en representació de la resta de municipis. Una altra de les grans sensacions de l'itinerari ha estat la varietat de les propostes. Entre els onze plats s'hi han trobat tota mena de textures, sabors i presentacions, oferint un catàleg representatiu d'una cuina cerdana que beu de la tradició històrica del Pirineu, la influència dels fogons francesos i de la proximitat també amb Barcelona. El recorregut ha acabat a la discoteca de l'Hotel, on les últimes propostes gastronòmiques amb les postres i els formatges han enllaçat l'àpat amb la primera copa.
Seguint l’exemple d’altres cites consolidades com la Festa del Trinxat o la Mostra Gastronòmica amb Naps de Ger, la nova trobada ha nascut amb la intenció de reforçar el paper dels professionals de la cuina cerdana i de donar visibilitat al producte de proximitat com a element clau per al turisme de la vall. Aquesta primera edició ha servit per assentar les bases d’una tradició anual que s’ha celebrat en plena tardor d’una manera volguda per part de l’organització, coincidint amb un moment de l’any especialment vinculat a la cuina de temporada i als sabors del Pirineu i el desig que hi participessin els veïns de la vall.
El menú de la Festa
El menú d’aquesta primera edició de la Festa de Cuina Pirinenca de Cerdanya l’han configurat onze plats, amb entrants, principals i postres maridats tots amb vins locals: Tarrina de galta confitada amb compota i xips de poma, elaborada per La Fonda de Cal Fuxet, que s’ha acompanyat amb 1675 Ancestral de Meranges, de Míriam Chivite. També s’hi ha ofert un Civet de cabirol amb castanyes, a càrrec de Ca l’Eudald, que s’ha maridat amb el vi L’Esquivirol, del Celler Baldufa Vins. El menú ha inclòs també Espatlla de vedella confitada amb crema de bolets porcini, elaborada per La Senyera, i maridada amb el vi negre Domaine Semper Cuvée Famae (Rouge), de l’AOP Côtes du Roussillon Village. Els tasts de formatges hi han tingut també un espai, amb productes del Molí de Ger i de Formatges Vall de Meranges, acompanyats dels vins de nogues del Pirineu de Nogath i del vi blanc Carisma. També s’hi ha pogut tastar Brou de tardor de Cal Jet bistrot de muntanya, servit amb el vi blanc Campgran 2022 del Celler Cal Mandrat; Tarrina de sardines marinades amb tomàquet, elaborada per Grau de l’Ós, maridada amb el vi Dneu del Celler Llivin’s; Cep confitat amb ceba, cansalada, avellana i pinyó de la Fonda Xesc, amb el vi Rabassa 2021 de Vinyes d’Empremta (Navàs); Tàrtar de truita curada amb remolatxa, maduixa i créixens del restaurant Schierbeck, servit amb el vi Llum del Cadí Negre (Pinot Noir) de les Bodegues Torre del Veguer; Arròs de carbassa, ceps i tiró 5 Aglans amb cheddar del Molí de Ger, elaborat per l’Hotel del Prado, maridat amb Cava Marta de les Bodegues Torre del Veguer; i Mandonguilla de poltre amb salsa de ceps i puré de boniato, de l’Alberg La Bruna, servida amb el vi Baronia de Talamanca Garnatxa Negra del Celler Mont Obert. Pel que fa a les postres, s’ha proposat Pastís de llimona desestructurat del restaurant La Chaumière, maridat amb el vi dolç AOP Banyuls Blanc Coume del Mas CM Escoumes 2023 (Grenache blanc i gris), i un pastís Sant Marc de nata i gema cremada de l’Hotel Park, que s’ha acompanyat amb el vi blanc Dgel, del Celler Llivin’s.
Una facturació anual de 14 milions
Amb una xifra de visitants al voltant dels 720.000 a l’any, la Cerdanya ha vist créixer en els últims anys el pes del seu sector de l’alimentació i la restauració. El sector agroalimentari a la comarca de la Cerdanya representa una part significativa de l’economia local. El sector primari, que inclou agricultura i ramaderia, suposa el 2,3 % del volum total de negoci empresarial, cosa que equival a uns 6,5 milions d’euros sobre un total aproximat de 275,8 milions d’euros. Dins del sector alimentari, el segment de la restauració factura uns 14,4 milions d’euros, representant el 37,3 % del negoci alimentari total a la comarca. L’elaboració de làctics factura anualment uns 4,7 milions d’euros, el 12,3 % del negoci alimentari, mentre que la producció de carn fresca suma uns 300 000 euros, el 0,9 %, i la producció primària ramadera factura 1,5 milions d’euros, el 3,8 % del negoci alimentari. Pel que fa al nombre d’empreses del sector alimentari, hi ha unes 100 empreses a la comarca, de les quals 63 corresponen al sector de la restauració. Quant a l’ocupació, el total del sector alimentari ocupa 425 persones, amb 263 treballant en restauració. L’estudi que recull aquestes dades ha estat realitzat per la consultora Cluster Development per encàrrec del Consell Comarcal de la Cerdanya i de la patronal local Empresariat Cerdanya, i assenyala que l’agroalimentari està cridat a convertir-se en un element clau per a un model econòmic comarcal menys dependent del turisme i de la construcció.
