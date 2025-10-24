Puigcerdà concreta els tipus d'establiments dels que en veta noves llicències
La moratòria afecta a perruqueries, bugaderies, botigues de telecomunicacions, basars, supermercats 24h, locutoris, bars de menjar ràpid i locals de vending
Miquel Spa
L’Ajuntament de Puigcerdà ha detallat quins són els tipus d’establiments afectats per la moratòria temporal en l’atorgament de noves llicències comercials.
La mesura, aprovada per la Junta de Govern Local, tindrà una durada màxima d’un any i forma part del pla de millora urbana dels usos comercials que el consistori està impulsant. Segons fonts municipals, la suspensió afecta les següents tipologies d’establiment: perruqueries i centres d’estètica, bugaderies, establiments de telecomunicacions, basars, supermercats 24 hores, locutoris, bars i restaurants de menjar ràpid i negocis que funcionen amb màquines accionades amb monedes.
L’objectiu de la iniciativa és preservar la identitat del centre urbà i promoure un desenvolupament comercial equilibrat i sostenible, evitant la concentració excessiva de determinats models de negoci que podrien alterar la diversitat i l’arrelament del comerç local.
La proposta, que ja havia estat presentada al ple del 15 d’abril i aprovada per unanimitat quan ERC era a l’oposició, busca garantir una planificació urbanística i econòmica coherent amb el model de vila que l’Ajuntament vol consolidar. Des del govern local es remarca que la decisió «no és improvisada» i respon a un compromís assumit amb la ciutadania per ordenar l’activitat econòmica i reforçar la cohesió social.
Amb aquesta moratòria, el consistori podrà analitzar amb detall la situació actual del teixit comercial i definir criteris que afavoreixin la diversificació, la convivència i la sostenibilitat del comerç de proximitat. L’objectiu final és construir una Puigcerdà amb criteri, arrelament i convivència, que mantingui viu i equilibrat el seu centre urbà, segons ha remarcat el mateix equip de govern. n
