L’UAB fixa la Cerdanya com a model d’estudi en gestió turística i fronterera
El Màster en Estudis Territorials i Planejament (METiP) del departament de Geografia de l’Autònoma porta el primer grup d’alumnes a Puigcerdà
Miquel Spa
La Universitat Autònoma de Barcelona ha fixat la Cerdanya i el seu hospital com a espais d’aprenentatge pel que fa alguns dels seus estudis Master en gestió.
Arran d’aquesta decisió i la coordinació amb la direcció de l’hospital, el Transfronterer ha rebut ja una primera visita d’alumnes i professors del Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament (METiP) del departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La jornada forma part del cicle ‘La gestió de l’activitat turística en una comarca de muntanya: la Cerdanya’, una iniciativa que analitza el paper de la comarca com a territori d’interior afectat per dinàmiques pròpies del turisme de masses.
Els estudiants treballen sobre aspectes com l’habitatge, la mobilitat, la gestió del territori o l’impacte del turisme en el paisatge i el patrimoni natural i cultural. Durant la visita, els participants han conegut de primera mà el funcionament d’un hospital binacional i transfronterer únic a Europa, que dona servei a la població de la Cerdanya i el Capcir. Més enllà de l’àmbit sanitari, l’Hospital de Cerdanya s’ha convertit en un exemple de cooperació institucional entre Catalunya i França.
Els membres de l’equip directiu i tècnic del centre han exposat als estudiants el model de funcionament de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) Hospital de Cerdanya, així com els reptes que implica la seva gestió quotidiana en un context transfronterer. El màster METiP de la UAB combina l’anàlisi territorial i urbanística amb la gestió del paisatge, la mobilitat i la sostenibilitat. Enguany, el treball de camp es desenvolupa íntegrament a la comarca de la Cerdanya, coincidint amb el centenari de l’obra de Pau Vila, geògraf i pedagog considerat fundador de la divisió comarcal. n
