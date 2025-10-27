Director de l'Hospital de Cerdanya: "el veritable repte és la transferència d'informació mèdica per sobre les fronteres"
Xavier Conill emfatizat en un congrés sanitari la importancia d'harmonitzar els models de registre i accés a la informació dels estats
Miquel Spa
L'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) que dirigeix l'Hospital de Cerdanya ha participat a BIOSPAIN 2025, la fira internacional de biotecnologia al recinte de la Fira de Barcelona - Montjuïc, on s'ha reunit la comunitat científica i industrial del sector per abordar els grans reptes de la salut del futur.
El director general de l'AECT-Hospital de Cerdanya, Xavier Conill, ha intervingut en la taula rodona "Catalyzing 5P Health: Where Are We Regarding Data", dedicada a la transferència de dades clíniques entre països amb l'objectiu de millorar la prevenció, el coneixement i la personalització dels tractaments.
El doctor Conill ha defensat que, més enllà dels reptes tecnològics, el veritable repte és harmonitzar els diferents models de registre i accés a la informació sanitària existents als diversos estats membres. "Només avançarem si posem el focus en la idea d'una Europa dels ciutadans, que garanteixi la continuïtat assistencial i la qualitat de l'atenció més enllà de les fronteres", ha afirmat.
El director de l'AECT-HC ha recordat que, si bé és necessari impulsar l'ús de les dades per a la recerca, la innovació i la indústria, la prioritat principal ha de ser assegurar-ne l'accés clínic per oferir una atenció coordinada i segura als ciutadans que, com els de la Cerdanya i el Capcir, utilitzen serveis sanitaris d'ambdós costats de la frontera de manera diària.
Projecte únic a Europa, l'Hospital de Cerdanya és el primer centre sanitari transfronterer, compartit entre Catalunya i França, i representa un exemple viu de cooperació europea en l'àmbit de la salut. En aquest context, la interoperabilitat de les dades és una condició essencial per consolidar un model de salut europeu més integrat, ètic i centrat en les persones.
