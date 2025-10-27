Educació comunica a Puigcerdà la intenció de tancar Llums del Nord
Les famílies es mobilitzaran per intentar salvar el centre, inaugurat el 2007 en uns mòduls prefabricats que encara ocupa
Miquel Spa
El Govern de la Generalitat ha comunicat a la comunitat educativa de Puigcerdà la intenció de tancar l’escola Llums del Nord, inaugurada l’any 2007 en mòduls prefabricats que encara ocupa, i fusionar-la amb l’escola Alfons I. L’anunci ha creat commoció al sector de l’ensenyament de la capital cerdana i ha mobilitzat les famílies del centre, que ja han anunciat l’activació d’una campanya per salvar l’escola.
El departament d’Educació va plantejar a la Taula de Coordinació celebrada divendres el projecte de tancar Llums del Nord perquè no és viable construir un edifici nou i les xifres d’alumnes ja no argumenten l’existència de dues escoles a Puigcerdà. Els representants del Govern ho van exposar com la seva opció deixant la porta oberta a què un possible consens de tota la comunitat educativa de Puigcerdà permeti conservar l’escola. Amb tot, aquesta és una opció complicada atès els diferents models educatius dels dos centres.
L’escola Llums del Nord es va obrir l’any 2007 perquè a l’Alfons I hi havia cinc línies i les aules estaven saturades. Actualment, l’escola Alfons I té 300 alumnes amb dues línies que en els pròxims cursos seran una perquè així ho assenyalen les inscripcions als cursos inicials i Llums del Nord té uns 270 alumnes amb una línia per curs. Aquesta realitat numèrica és la que sustenta la posició del departament.
Davant aquest anunci, l’Associació de Famílies de l’escola Llums del Nord ha reaccionat: «l’AFA ha sigut coneixedora de la intenció per part del departament d’educació de portar a terme el tancament de l’escola i la seva fusió amb l’Alfons I. Aquesta problemàtica, que ens persegueix des de fa ja uns anys, sembla que pot fer-se efectiva segons els últims estudis realitzats pel departament. La intenció de l’AFA, és mobilitzar tot el que tinguem a l’abast per tal d’evitar que això succeeixi. Al llarg d’aquesta setmana, tindran lloc diverses reunions per a esclarir aquest tema i un cop us puguem proporcionar tota la informació obtinguda, es convocarà una assemblea per tal de posar-nos a treballar. Us demanem tota la vostra col·laboració, així com prudència amb aquest tema i evitar la divulgació d’informació que no sigui verídica», segons ha emfatitzat a través de les xarxes socials. Per la seva part, la direcció del centre ha declinat oferir la seva posició: «de moment no tenim informació definitiva sobre el tema».
L’Ajuntament, que ja va urbanitzar els terrenys per fer l’escola, tenia sobre la taula un projecte per fer un edifici educatiu compartit per Llums del Nord i altres formacions. El nou consistori prepara un posicionament oficial que donarà a conèixer els pròxims dies.
