Puigcerdà prepara un pla d'acció per evitar el tancament de Llums del Nord
L’Ajuntament es posiciona a favor de mantenir l'escola com una aposta de futur per garantir més models de formació i atraure nous veïns
Miquel Spa
L’Ajuntament de Puigcerdà farà tot el que li sigui possible per evitar el tancament de l’escola Llums del Nord, tal com va plantejar el departament d’Educació en l’última reunió celebrada la setmana passada amb la comunitat educativa de la vila.
L’equip de govern municipal d’ERC ha tancat files amb l’escola i tot i acceptar que les xifres actuals d’alumnes a Puigcerdà són molt menors que les que hi havia el 2007 quan es va obrir el nou centre, posarà l’accent en els beneficis que aporta a la vila l’existència de dues escoles públiques. En aquest sentit, la regidora titular d’Ensenyament, Núria Laura Muñoz, ha argumentat que «com a equip de govern i com a partit, defensem l’educació pública i farem tot el que puguem perquè l’escola no es tanqui; les xifres són estadístiques i per nosaltres l’escola Llums del Nord és una aposta de futur».
Pel consistori, l’escola és una aposta de futur en, principalment, tres aspectes. D’una banda, el fet que plantegi un model educatiu específic, la qual cosa permet a les famílies tenir un ventall més ampli a l’hora de triar l’escola pública entre Llums del Nord i Alfons I. Per un altre costat, el fet de tenir dues escoles ajuda Puigcerdà a acollir noves famílies, un argument que guanya pes per la previsió de creixement urbanístic de la vila, el fet de tenir ja prop de 10.000 habitant i el rol de capital de comarca de Puigcerdà. I el tercer factor passa pel benefici logístic també que facilita als veïns de Puigcerdà tenir una escola a la part alta del turó i una a la part baixa.
Núria Laura Muñoz ha explicat que «el departament se centra en les dades i la presa de decisions d’acord amb aquestes dades. En la pròxima reunió en tornarem a parlar, però el que no podem és demanar que la gent vingui a viure aquí i alhora tanquem escoles».
En els pròxims dies, l’Ajuntament i la resta de la comunitat educativa de Puigcerdà establiran un calendari de reunions per avaluar tots els factors, tant amb les famílies de les escoles Llums del Nord i Alfons I, com amb els seus equips directius, el mateix departament i les organitzacions sindicals, tal com ha avançat la mateixa regidora. En el punt de mira del calendari hi ha marcada la data del set de novembre, quan el Govern de la Generalitat ha fixat la pròxima reunió de la Taula de Planificació.
L’Associació de Famílies de l’escola ha decidit en una reunió celebrada aquest dilluns no fer de moment manifestacions públiques a l’espera de veure com evoluciona el debat amb el departament. Una postura que també ha adoptat la direcció del centre.
