Puigcerdà reactiva la construcció de pisos protegits i un centre comercial
El desenvolupament del Camí de la Pedragosa ha estat aturat dues dècades;Bonpreu Esclat construirà la depuradora que farà possible els habitatges
Miquel Spa
L’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat una modificació puntual del planejament urbanístic que ha reimpulsat vint anys després el desenvolupament de la zona del Camí de la Pedragosa. Aquest desenvolupament permetrà la construcció d’un centre comercial i una promoció d’habitatges entre els quals n’hi ha d’haver 134 de protecció oficial. El Camí de la Pedragosa és la zona sud del nucli urbà de Puigcerdà, ja a la plana on conflueixen els accessos cap a l’Alta Cerdanya per la frontera de la Guingueta d’Hix i la resta de la vall.
El nou consistori d’ERC amb el suport dels dos exregidors de Futur han tirat endavant una aprovació inicial que ara ha elevat a la comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu un projecte que és clau per al futur desenvolupament urbanístic de la capital cerdana. Tant és així que les obres al sector contemplen la construcció d’una gran bossa d’habitatge de protecció oficial i, alhora, la construcció per part de l’empresa que farà el supermecat, Bonpreu Esclat, de la depuradora d’aigües residuals que necessita Puigcerdà. En aquest sentit, l’actual depuradora està ja saturada, fet que impossibilita a la capital cerdana assumir més construcció d’obra nova d’habitatge.
El nou desenvolupament urbanístic de la zona preveu canviar habitatge de renta lliure per habitatge protegit atesa la necessitat d’aquest tipus de servei que hi ha a la vila i la comarca. Sobre això, l’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, ha argumentat que a Puigcerdà hi ha previst un creixement molt gran de la construcció que no es veurà afectat per aquesta reducció, la qual tan sols afectarà la zona del centre comercial:«d’habitatge lliure no quedarem curts». De les promocions d’habitatge protegit n’hi haurà de lloguer i compra i de diverses mides per poder oferir sostre a les diverses modalitats familiars.
El projecte preveu el replantejament de tot el trànsit a la zona, atès que el govern de l’estat no permet accedir al centre comercial des de la carretera nacional que creua Puigcerdà, de manera que els nous accessos hauran de conviure amb els usos de passeig i de trànsit agrari als seus vials paral·lels.
Des de Futur per Puigcerdà, únic grup municipal que s’ha abstingut en l’aprovació, han remarcat que la promoció de pisos estava pendent d’executar-se a la voluntat de la Generalitat de fer-se i que, doncs, no estaven bloquejats per al·legacions. La construcció d’un nou centre comercial a Puigcerdà obrirà el segon gran entorn d’aquesta tipologia després del que hi ha a l’accés des de Bolvir i Guils amb un Carrefour. n
