Puigcerdà complementarà la nova seu del Govern a l'antic CAT amb una Oficina Ciutadana
La seu de l’antic CAT que es reformarà durant un any albergarà també una zona de cotreball, sales de treball i un entorn laboral per a vint funcionaris
Miquel Spa
Puigcerdà comptarà amb una nova Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) amb dos informadors permanents, que s’ubicarà a l’edifici de l’antic Centre d’Acollida Turística (CAT).
Aquest nou servei formarà part del projecte de nova seu corporativa de la Generalitat al municipi, una de les tres previstes a l’Alt Pirineu i Aran, juntament amb les de la Seu d’Urgell i Tremp. Segons l’acord signat entre l’Ajuntament de Puigcerdà i el Govern de la Generalitat, a les noves oficines hi treballaran una vintena de persones dels departaments d’Economia i Finances i d’Empresa i Treball. L’edifici també inclourà una zona de cotreball i diverses sales per a reunions i activitats.
L’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, ha explicat que l’acord amb la Generalitat permet avançar en un projecte pendent des de fa anys i ha destacat que la presència de la Generalitat al municipi consolida la seva capitalitat administrativa.
Les obres de reforma i adequació han sortit a licitació amb un pressupost de 272.147,76 euros (IVA inclòs). El projecte preveu que les obres comencin durant el 2026 i finalitzin el primer trimestre del 2027. L’anunci de l’acord signat ara es va fer en un acte a la Seu d’Urgell, coincidint amb la Fira de Sant Ermengol. La creació d’aquest doble espai de representació institucional i atenció ciutadana ha de tancar un bloqueig pendent des de l’any 2022, quan la Generalitat va anunciar la intenció d’obrir una delegació de la vegueria de l’Alt Pirineu a Puigcerdà, la única capital de comarca que encara no en té. En aquests cinc anys entre l’anunci i la futura inauguració de l’espai, la seu de l’antic CAT ha passat de ser possible seu del departament d’Agricultura, que finalment es va traslladar a Bellver, a seu d’Economia i Empresa.
