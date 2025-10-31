Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
L’Ajuntament de Guils segueix l’exemple de Lles i restringeix l'entrada a la muntanya amb una barrera i una ordenança per aturar la massifiació
Miquel Spa
L’Ajuntament de Guils de Cerdanya ha seguit les passes del de Lles i ha esdevingut el segon municipi de la comarca en restringir l’accés a la muntanya. La mesura, que se suporta amb una ordenança municipal, té com a principal objectiu evitar la massificació que ha patit l’entorn natural de Guils Fontanera. En els últims anys, especialment després de la pandèmia, els entorns naturals de més fàcil accés de la Cerdanya s’han col·lapsat de vehicles en les puntes turístiques.
El consistori ha aprovat l’ordenança que regula els preus públics per accedir a la carretera de Fontanera, la via que condueix fins a l’estació d’esquí nòrdic i a la zona de muntanya del municipi. La mesura busca ordenar l’ús de la via, mantenir-ne el bon estat i garantir la convivència entre visitants, veïns i activitats professionals.
Des de l’equip de govern han explicat que la finalitat de la nova ordenança és «preservar la Muntanya de Guils, l’entorn de la forta massificació que pateix durant tot l’any». L’alt índex de vehicles que cada dia accedeixen a Fontanera ha comportat que la Generalitat, a través de la Reserva, aconsellés que es mitiguessin aquestes altes xifres d’accés per preservar l’entorn natural, a la vegada que es possibilitava recaptar uns ingressos que servissin a l’Ajuntament per mantenir i conservar la carretera d’accés a Fontanera. L’aprovació de l’ordenança suposa un pas endavant per evitar la massificació, garantir un adequat manteniment de la carretera i ordenar un entorn que, lamentablement, estava perdent els valors que han fet de la Muntanya de Guils un espai únic.
L’ordenança garanteix exempció de pagament als titulars de vehicles censats a Guils de Cerdanya i als propietaris integrants del padró de l’IBI al municipi, així com altres col·lectius que ho requereixen. Els preus s’estableixen en categoria diària, per períodes d’hivern i/o estiu o anual.
Pel que fa als preus d’accés, el consistori estableix una taxa de cinc euros per vehicle i dia, mentre que l’abonament de temporada d’hivern o estiu tindrà un cost de cinquanta euros. Els usuaris que vulguin disposar d’un accés anual per a un sol vehicle hauran d’abonar setanta-cinc euros, i les empreses professionals que operin a la zona podran obtenir un permís anual per dos-cents euros.
En quedaran exempts els vehicles inscrits al padró municipal de Guils i que figurin a l’impost de vehicles de tracció mecànica, així com els agricultors, ramaders i caçadors amb drets reconeguts de pastura o activitats vinculades a la muntanya. També s’hi inclouen els serveis d’emergència, els vehicles que treballen per l’Ajuntament i els vinculats a empreses adjudicatàries de serveis públics.
Els usuaris de l’estació d’esquí nòrdic Guils Fontanera podran beneficiar-se d’una bonificació de cinc euros per vehicle, sempre que les entrades o forfets es comprin directament a l’estació. A més, la compra del forfet de temporada inclourà automàticament l’accés a la carretera durant tot el període d’hivern. L’Ajuntament també es reserva la possibilitat d’eximir del pagament en dies puntuals amb activitats d’interès general o festes populars, i podrà establir convenis amb escoles, empreses o institucions per fixar preus promocionals. En el cas de les empreses professionals, el consistori podrà limitar el nombre de permisos anuals i, si cal, adjudicar-los mitjançant sorteig o subhasta.
Amb aquesta regulació, Guils vol reforçar el control sobre l’accés motoritzat a la muntanya, preservar el medi natural i mantenir una gestió sostenible de l’espai de Fontanera, una de les principals portes d’entrada a l’activitat esportiva i turística del municipi.
