La Molina es promociona a les balears abaratint el forfet als viatgers del ferry
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Baleària milloren l'acord reduint l'estada mínima a tres dies per accedir al 20% de descompte en el forfet
Miquel Spa
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Baleària han renovat l’acord per facilitar que els residents a les Illes Balears puguin esquiar aquesta pròxima temporada d’hivern a les sis estacions d’esquí i de muntanya que gestiona FGC al Pirineu: La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll. A través d’aquesta aliança, les dues companyies col·laboren i promocionen el turisme de muntanya a Catalunya entre el públic insular a través d’un paquet combinat de ferry y forfet. La renovació de l’acord es va fer públic ahir en un acte al Club Nàutic de Palma on hi van participar el director de Negoci i Estratègia d’FGC Turisme, Enric Serra Teixidor, i Laura Sánchez, responsable comercial de Catalunya de Baleària.
El conveni, que es va impulsar per primera vegada el gener d’aquest any, consisteix en un acord de col·laboració per oferir un paquet conjunt que inclou el bitllet de vaixell i un descompte del 20% en el forfet de qualsevol de les sis estacions de muntanya de Ferrocarrils. Com a novetat destacada, FGC i Baleària incorporen per primera vegada la comercialització del producte combinat vaixell + forfets a través de les agències de viatge, facilitant així la contractació del paquet complet. A més, enguany s’ha reduït el mínim de dies de forfet necessari per accedir al descompte per als clients individuals que contractin directament el paquet: passa de quatre a tres dies, amb una bonificació del 20%. Aquesta millora té com a objectiu incrementar l’atractiu de l’oferta i afavorir les escapades d’esquí durant vacances i festius per als residents de les Illes Balears.
Serra va destacar que amb aquest acord “Ferrocarrils obre les seves estacions a esquiadors de les Illes però també els brinda l’oportunitat de conèixer el Pirineu, la seva gastronomia i cultura, a través del ventall d’activitats pròpies de les estacions d’esquí i també de les que ofereix el territori de l’entorn”. “Les nostres estacions són porta d’entrada a espais naturals de gran valor que hem de potenciar tant a l’hivern com a l’estiu”, va afegir.
Per part de Baleària, Laura Sánchez va remarcar que “aquest acord posa en relleu el valor afegit que ofereix la companyia als residents balears, que gràcies a una àmplia programació de connexions en ferry i fast ferry poden aprofitar millor el temps per fer escapades a les estacions d’esquí catalanes en qualsevol moment de l’any”. “L’aposta de Baleària per la sostenibilitat de la seva flota, així com per la innovació i la digitalització a bord, converteixen cada travessia en part de l’experiència del viatge”, va afegir la responsable comercial de Catalunya de Baleària.
Ferrocarrils gestiona sis estacions de muntanya al Pirineu català que ofereixen un total de 180 pistes d’esquí, 189 km esquiables i 54 remuntadors. FGC disposa de gairebé 50.000 places d’allotjament pròxim a les estacions, tant pròpies com de l’àrea d’influència, i un ampli ventall d’activitats lúdiques i gastronòmiques.
Baleària connecta les Illes Balears amb Barcelona durant tot l’any amb serveis en ferry des de Mallorca, Menorca i Eivissa, i amb un fast ferry que uneix Alcúdia i Ciutadella amb la capital catalana en un trajecte d’unes tres hores i mitja.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell