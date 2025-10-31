Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Al Pirineu hi viuen 2.665 persones amb una malaltia crònica complexa

El departament de Salut pren mesures per coordinar tots els actors de l'atenció a la població amb problemes més greus de salut tenint en compte les especificitats de la regió

La jornada que s'ha celebrat a la Pobla de Segur

La jornada que s'ha celebrat a la Pobla de Segur / Gencat

Enric Badia

Enric Badia

Manresa

La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran reuneix els seus equips per donar impuls a la transformació de l’atenció a les persones fràgils, amb cronicitat complexa (PCC) i malalties cròniques avançades (MACA). Aquest divendres ha celebrat la I Jornada de Cronicitat i Atenció Integrada, a la Pobla de Segur. Hi han assistit 70 professionals dels àmbits sanitari i social del territori.

De les prop de 73.300 persones que viuen a la regió pirinenca, actualment 2.665 tenen una malaltia crònica complexa o avançada. És per això que l’atenció a la complexitat "és un dels reptes prioritaris del sistema sanitari, atesa l’elevada fragilitat de les persones ateses i la necessitat d’individualitzar l’atenció tenint en compte els vessants sanitaris i social", segons expliquen fonts del departament de salut.

En aquest sentit, la regió està impulsant la seva transformació a través de diverses comissions i grups de treball on participen tots els actors implicats i on es defineix com cal donar una resposta de qualitat i resolutiva als pacients crònics complexos i als que presenten una malaltia crònica avançada, tot prioritzant les seves preferències i la seva atenció en l’entorn comunitari o domiciliari. Uns treballs que pròximament convergiran en la Ruta assistencial de complexitat 2.0 - amb plans funcionals específics per comarques: Aran, Alta Ribagorça, els Pallars, Alt Urgell i Cerdanya -, i que tenen com a antecedent la primera ruta assistencial, de 2015.

La clau, segons indiquen els professionals, és que aquesta resposta ha de ser integrada, estretament coordinada des de tots els dispositius sanitaris i socials, per garantir que les persones són ateses en el lloc adequat, pels equips adequats i en el moment adequat, d’una manera àgil, eficient, resolutiva i amb transicions segures i eficients. Això suposa una atenció més personalitzada i coordinada, reduint hospitalitzacions i reingressos, incrementant els dies a casa de les persones vulnerables.

Així, el SEM, l’atenció primària i els dispositius hospitalaris i d’atenció intermèdia del territori han treballat conjuntament per fer possible el desplegament efectiu d’aquest nou model d’atenció, implicant-hi també els serveis socials.

Resposta territorial integrada

La jornada d’avui és fruit d’aquesta col·laboració i ha servit com a punt de trobada per posar en comú la situació actual, les experiències i els reptes compartits. La benvinguda ha anat a càrrec de l’alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, i el gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent, que ha refermat l’aposta del Departament de Salut per oferir una atenció més humana, més eficient i més coordinada, que posi fi a la fragmentació entre àmbits i asseguri una resposta contínua al llarg de la vida de les persones.

Tot seguit, Ana Vena, directora clínica territorial de Cronicitat i Hospitalització a Domicili, ha exposat la visió a futur de l’atenció a la cronicitat en zones rurals. L’ha seguit Jesús Sánchez, referent d’Atenció Integrada Social de la regió sanitària, que ha detallat el punt de situació i el treball fet en el darrer any en l’abordatge de la complexitat a la regió sanitària.

Posteriorment, s’han presentat diverses experiències d’atenció integrada i a la cronicitat dels diferents territoris a càrrec dels mateixos professionals implicats, de perfils diferents i de diferents àmbits assistencials.

Ha tancat la jornada Jordi Amblàs, director de l'Estratègia d'Atenció Integrada del Departament de Salut, amb un repàs dels reptes de l'atenció integrada a Catalunya.

