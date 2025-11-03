La nit de Puigcerdà: de les apagades a la il·luminació amb leds en un any i mig
La vila inicia un procés fins juliol del 2027 de substitució de tota la xarxa de fanals i enllumenat públic que ha de permetre un estalvi del 70%
Miquel Spa
Puigcerdà ja té una data clau fixada al calendari per estrenar la nova il·luminació de la vila: 31 de juliol del 2027. Aquell dia tot el municipi ha d’haver estrenat tota la nova xarxa d’enllumenat públic amb tecnologia led, menys contaminant, més eficient, més econòmica i, sobretot, sense les actuals avaries que deixen la capital cerdana amb sectors a les fosques repetidament.
L’Ajuntament ha contractat un crèdit per un milió i mig d’euros amb l’Institut per la Diversificació i l’Estalvi d’Energia del ministeri de Transició Ecològica que haurà de tornar en un termini de deu anys amb zero interessos. Amb aquest projecte, del qual ara el consistori n’ha fet l’aprovació inicial, s’inicia un procés de licitació prèvia i execució de les obres que en un termini d’un any i mig ha de renovar completament l’enllumenat de Puigcerdà. El regidor responsable d’aquesta intervenció, Celso Llombart, ha explicat que mentre no s’executi plenament aquesta intervenció, els serveis tècnics municipals aniran canviant els fanals i les il·luminacions dels carrers on és més urgent fer-ho. En aquest sentit, les renovacions puntuals ja s’han iniciat en una desena de carrers i zones del nucli urbà. Per tal d’accelerar aquesta renovació integral, l’equip de govern ha manat dos tècnics municipals a dedicar exclusivament dues jornades laborals a la setmana a analitzar i actuar en els punts més precaris de la xarxa pública d’enllumenat.
La substitució dels fanals ja està suposant un estalvi energètic del 70%, atès que els tècnics activen bombetes d’un consum de 300 wats i en treuen d’antigues que en consumien 1.000, segons han explicat des de l’equip de govern. El mateix regidor Llombart ha assenyalat aquest projecte com un dels més ambiciosos del mandat pel que fa a la seva cartera i en diverses ocasions ha remarcat que l’actual xarxa de fanals de la capital cerdana està obsoleta i genera nombroses avaries en fases senceres que provoquen les reiterades apagades.
El contracte amb el ministeri de Transició Ecològica estableix que fins al juliol del 2026 s’hauran d’anar concretant les tramitacions prèvies i que des de llavors i en un termini d’un any s’hauran d’anar executant totes les obres necessàries al municipi a fi efecte d’instal·lar el nou sistema eficient i sostenible d’electricitat amb tecnologia led. Aquest sistema permetrà modelar la intensitat i les hores de llum en funció de l’època de l’any i les necessitats de la vila.
L’actuació compta amb el suport de l’oposició, atès que, alhora, alguns dels regidors que ara són en aquesta bancada de la sala de plens ja van iniciar la contractació del crèdit per impulsar la renovació integral de la xarxa pública d’enllumenat. n
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida