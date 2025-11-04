Les famílies de Llums del Nord, de Puigcerdà, surten al carrer per reclamar que no es tanqui l’escola
El Consell Comarcal també entra en el debat sobre el futur del centre educatiu i exigeix a la Generalitat «una planificació clara, transparència i diàleg real»
Miquel Spa
Davant la imminent celebració, aquesta setmana, d’una nova reunió entre el Govern de la Generalitat i la comunitat educativa de Puigcerdà amb l’Ajuntament al capdavant per analitzar el possible tancament de l’escola Llums del Nord, les famílies de l'escola i el Consell Comarcal s'han mobilitzat. Les famílies han convocat dues concentracions al centre de Puigcerdà per reclamar que no es tanqui el centre i el Consell ha entrat en el debat per exigir a Educació no tan sols el manteniment d’aquesta escola sinó que també l’establiment d’una estratègia clara pel que fa a la d’ensenyament a la comarca.
"L'escola és el cor del nostre poble"
L'Associació de Famílies de l'escola Llums del Nord ha convocat dues concentracions a la plaça Santa Maria aquest dijous a les set del vespre i divendres a les nou del matí sota els lemes 'Construïm educació pública, construïm Llums del Nord! L'educació no es mesura, es garanteix!'. Des de l'escola han llançat també una demanda a la població: "estimats veïns i veïnes, des de l’AFA Llums del Nord us fem una crida sincera: la defensa de l’escola pública ens necessita a tots. L’escola és el cor del nostre poble. És on creixen els nostres infants, on aprenen a conviure i on es construeix el futur de tothom. Però perquè aquesta escola continuï viva, inclusiva i de qualitat, cal que la cuidem entre tots. Us convidem a sumar-vos, a participar i a fer sentir la vostra veu. Junts podem mantenir encesa la llum que il·lumina el camí dels nostres fills i filles". Les concentracions compten amb el suport del sindicat Comissions Obreres, l'Ajuntament de Puigcerdà i el mateix Consell Comarcal. L'Ajuntament també es va posicionar la setmana passada a favor de mantenir l'escola.
Per la seva banda, el Consell Comarcal ha remarcat que «exigeix al departament d’Educació una planificació clara, transparència i diàleg real amb el territori per prendre decisions que afecten el present i futur educatiu de la comarca». En aquesta línia, el seu president, Isidre Chia, ha emfatitzat que «el territori necessita certeses i corresponsabilitat. Les decisions educatives s’han de prendre amb consens i escoltant els agents locals». El Consell ha posat com a argument per la supervivència de Llums del Nord el fet d’aportar un model educatiu diferent del de l’Alfons I, l’altra escola pública de Puigcerdà: «Llums del Nord representa un recurs educatiu estratègic per a la Cerdanya, reforça la pluralitat de projectes pedagògics i contribueix a atreure i estabilitzar famílies al territori, especialment en una comarca amb creixement demogràfic i realitat social específica... El Consell recorda la importància de preservar un model educatiu divers, que integri i reforci tant l’escola pública com la privada subvencionada, garantint que totes les famílies tinguin opcions i qualitat educativa». El mes passat el departament d’Educació va comunicar a Puigcerdà la possibilitat de tancar l’escola perquè actualment la demanda de places no és la que hi havia quan es va obrir, el 2007. Aleshores l’Alfons I tenia cinc línies i ara en sumen tres entre les dues escoles.
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa