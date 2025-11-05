Acció pel Clima fa una crida a netejar els entorns de Bellver
Els veïns de Santa Magdalena demanen a l'entitat una retirada de les deixalles i runa de l'espai natural
Miquel Spa
L'entitat ecologista Cerdanya Acció pel Clima ha fet una crida als cerdans a sumar-se a una operació de neteja dels entorns del nucli de Santa Magdalena, a Bellver de Cerdanya. Els veïns del poble ho han demanat per la presència de brutícia en els entorns naturals del poble tant pel pas d'excursionistes com per deixalles d'obres i altres elements abandonades.
El proper dissabte 8 de novembre tindrà lloc l’última jornada de neteja popular d’aquest any organitzada per l’entitat, que en aquesta ocasió es focalitzarà al poble de Santa Magdalena de Bellver. El punt de trobada serà a l’entrada del poble a partir de dos quarts de nou del matí, i la participació requereix inscripció prèvia a través d’un formulari en línia, que l’associació ha compartit a les seves xarxes socials.
Segons expliquen des de l’organització, els entorns que es netegen es trien de diferents maneres. En el cas de Santa Magdalena, ha estat una petició dels mateixos veïns del poble. En altres ocasions, la iniciativa parteix dels ajuntaments, com va passar a Llívia el mes passat, o bé d’alguna persona de l’associació que detecta un espai brut o degradat. També es duen a terme col·laboracions amb l’entitat de l’Alt Urgell Per una Catalunya Neta.
Un cop determinat l’indret, l’associació fa una convocatòria a totes les sòcies i difon l’activitat a les xarxes. L’entitat disposa de material propi per a la recollida, com ara guants, bosses i un sistema de pesatge. A més, es posa en contacte amb l’ajuntament del municipi per coordinar la possible presència de la brigada, que s’encarrega de retirar els residus voluminosos o que cal portar a la deixalleria.
La resta de materials —majoritàriament plàstic, rebuig i vidre— es classifiquen i es pesen al final de la jornada. Els resultats es fan públics a les xarxes amb l’objectiu de conscienciar la població i posar en valor el treball col·lectiu de manteniment dels espais naturals i urbans.
Amb aquesta acció, l’entitat tanca un any actiu de voluntariat ambiental, en què diferents municipis del Pirineu han comptat amb la implicació de veïns i voluntaris per preservar el medi i fomentar un territori més net i sostenible.
