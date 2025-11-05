L'Hospital de Cerdanya exposa art fet a partir de placentes per reflexionar sobre la vida
El vestíbul del Transfronterer acull una exposició de l’equip de llevadores de la Xarxa Assistencial Universitària Manresa Althaia
Miquel Spa
L’Hospital de Cerdanya, situat en un entorn de gran valor paisatgístic per la panoràmica sobre la Cerdanya, ha esdevingut també un espai d’art. Fins al 30 de novembre, el centre acull l’exposició “Placentes”, un projecte de l’equip de llevadores d’Althaia de Manresa que convida a reflexionar sobre el paper de la placenta com a origen de la vida i vincle entre mare i nadó. La mostra combina ciència i art per donar visibilitat a un òrgan sovint oblidat, transformant-lo en una peça simbòlica plena de significat.
Fins al 30 de novembre, el vestíbul de l’Hospital de Cerdanya acull l’exposició “Placentes”, un projecte impulsat per l’equip de llevadores de la Xarxa Assistencial Universitària Manresa – Althaia, que convida a reflexionar sobre el paper d’aquest òrgan com a generador de vida i vincle entre mare i nadó.
L’exposició neix de la voluntat de moltes famílies de conservar la imatge de la placenta que, durant nou mesos, ha nodrit el seu nadó. L’equip de llevadores d’Althaia va iniciar aquest projecte l’any 2021 amb l’objectiu de donar protagonisme a un òrgan sovint oblidat, retornant-li la rellevància que mereix dins del procés de naixement.
Un cop realitzat el deslliurament de la placenta, aquesta s’imprimeix en una làmina que es lliura a la família com a record únic i simbòlic. A través d’un procés de tractament i edició digital, s’aconsegueix transformar la imatge de la placenta en una peça artística.
Amb el temps, el projecte s’ha enriquit amb la col·laboració d’altres serveis, com el Servei d’Anatomia Patològica, d’on sorgeix la iniciativa “Arquitectura interna de la placenta”, que també forma part d’aquesta mostra. El projecte ha continuat evolucionant i sumant noves mirades i col·laboracions, entre elles, la de l’equip d’obstetrícia.
Participar en aquest projecte ha permès als seus impulsors reflexionar sobre el significat profund d’aquest òrgan únic, capaç de crear i sostenir una nova vida. La placenta esdevé així un símbol de connexió, unió i fortalesa, i la mostra convida els visitants a pensar-hi des d’una perspectiva humana, científica i artística.
La mostra és fruit del treball de l’equip de llevadores format per Elisenda Campreciós Suñol, Verónica Araujo Camacho, Laia Ferrer Canals, Ivette Díaz Cortés, Carla Vidal Santolaria, Cesca Aguirre Herrera, Maria Costa Costa, Rosa Gil Bello, Alicia Macarrilla Raja i Gemma Egea Muñoz. També hi han col·laborat Elena Gómez Valencia, de l’equip d’obstetres i ginecòlegs, i Noelia de la Torre Rubio, de l’equip d’anatomia patològica. L’assessoria gràfica del projecte ha anat a càrrec d’Eva Subirana Caparrós, i la coordinació general ha estat conduïda per Elisenda Campreciós Suñol.
L’exposició “Placentes” és una oportunitat per descobrir la bellesa amagada en un òrgan essencial per a la vida, reinterpretat des d’una mirada artística i emocional.
