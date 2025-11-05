Tren de la Cerdanya: trajecte més curt, es mantenen els retards
La línia R3 continua sent la menys puntual tot i que ara no ha de circular per Barcelona amb demores de trenta minuts a la part nord i onze a la sud
Miquel Spa
Un nou estudi del col·lectiu d'usuaris de la línia R3 de Renfe que dona servei a la Cerdanya alerta que a pesar que els combois ja no han d'entrar ni sortir de Barcelona des de fa un mes, a causa de les obres que es fan a la Garriga, els trens es mantenen impuntuals. En aquest període el retard mig s'ha reduit tan sols el 28%, de manera que els trens que acostumen a arribar a Puigcerdà amb una demora de 40 minuts ho fan encara ara 29 minuts més tard del previst. Aquest retard és el que es produeix a la part nord de la línia. A la part sud els combois circulen amb menys retards. En aquest cas, la mitjana es actualment d'onze minuts.
El portal Puntual.cat, desenvolupat pel col·lectiu d’usuaris Dignitat a les Vies i l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, permet veure les dades dels retards de cadascuna de les línies de Rodalies de Catalunya. Les dades s’actualitzen mensualment. Ara ja estan disponibles les dades del mes d’octubre, durant el qual l’R3 ha estat tallada parcialment des del dia 7.
Amb el tall, l’R3 només funciona en tren en el tram entre la Garriga i la Tor de Querol-Enveig i ho fa de manera independent a tota la resta de línies de Rodalies. Sovint, el mal funcionament d’aquesta línia s’atribueix a la coincidència amb altres línies de Rodalies als túnels de Barcelona, on es “contagia” dels retards que porten aquestes. En el mateix sentit, el ministre Puente va afirmar que el millor funcionament dels serveis FGC no es pot comparar amb Rodalies perquè les línies de FGC “són de joguina”, precisament pel fet de no tenir la complexitat de conviure amb tota la resta.
Des de l'entitat han explicat que "amb les dades de Puntual.cat, "veiem però que no s’està notant prou l’efecte que l’R3 pugui funcionar independentment de la resta de Rodalies. Del 7 al 30 d’octubre, el retard mitjà dels trens en el tram en funcionament ha estat d’11,2 minuts (fent la mitjana del retard de tots els trens en cadascuna de les estacions), la qual cosa significa una reducció de només el 28% respecte el retard mitjà de l’R3 en els 8 mesos previs al tall, des del febrer, que se situava en els 15,5 minuts. Cal destacar que, de mitjana, els trens de l’R3 acumulen al voltant de 5 minuts de retard a l’estació d’origen (abans d’iniciar el trajecte) i que alguns trens superen els 30 minuts de retard i d’altres són eliminats".
Amb el retard mitjà d’11,2 minuts, l’R3 (funcionant de la Garriga a la Tor de Querol-Enveig) segueix sent la línia menys puntual del nucli de rodalia de Barcelona, seguida de l’R2 (10,8 min), l’R2Sud (10,1 min) i l’R8 (8,7 min).
Des de Perquè no ens fotin el tren considerem que és totalment injustificat que, ara que els trens només funcionen en el tram la Garriga - la Tor de Querol-Enveig i no han de “conviure” amb les altres línies, tampoc no siguin puntuals. Per això, exigim a RENFE i Adif que treballin per garantir la puntualitat del servei i recuperar, així, la confiança dels usuaris i fer que el tren pugui ser un sistema de transport eficient per comunicar les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: 'Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua
- Una funcionària de Lledoners es veu obligada a coincidir amb l'intern que la va agredir sexualment