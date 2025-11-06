Gestió dels residus a la Cerdanya: Llívia farà l'autòpsia al contenidor del rebuig
Un equip de tècnics analitzaran la brossa del municipi per evidenciar que el 80% del que hi ha a la secció de resta és reciclable o evitable
Miquel Spa
Llívia serà un dels vuit municipis gironins que aquest mes de novembre acolliran una de les anomenades “Autòpsies dels residus”, una iniciativa impulsada per la Diputació de Girona i dinamitzada per Rezero, que vol conscienciar la població sobre la necessitat de reduir, reciclar i repensar el consum. L’activitat arriba en un moment clau per al municipi, immers en la remodelació integral del sistema de recollida de residus de la Cerdanya, amb l’objectiu de millorar l’eficiència i incrementar els índexs de reciclatge.
L’“autòpsia” de Llívia es farà el dimecres 26 de novembre i permetrà als participants observar de prop què hi ha dins del contenidor de rebuig, ja que s’hi analitzen bosses reals de la fracció resta per classificar-ne el contingut i determinar quina part es podria haver evitat o reciclat. Segons dades de Rezero, en autòpsies anteriors s’ha comprovat que fins a un 80% dels residus del contenidor de rebuig són reciclables o evitables, principalment envasos d’un sol ús, restes de menjar i productes de curta durada.
Aquesta acció forma part de la Setmana Europea per la Prevenció de Residus, que té lloc cada any a finals de novembre, i busca fomentar canvis d’hàbits entre la ciutadania. “Quan la gent veu què hi ha realment dins del contenidor, s’adona que bona part del que llencem no caldria que hi fos. És un exercici molt potent per canviar la mirada sobre el nostre consum”, expliquen des de Rezero.
El diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Josep Maria Bagot, ha recordat que “prevenir i reciclar els residus és una responsabilitat compartida que té un impacte directe en la salut del nostre entorn i en el futur del territori”.
L’activitat inclourà també el Joc de l’Autòpsia de Residus, una proposta lúdica i educativa adreçada a famílies per aprendre maneres pràctiques de reduir residus a casa, com comprar a granel, utilitzar envasos reutilitzables o reduir el malbaratament alimentari.
Amb iniciatives com aquesta, Llívia reforça el seu compromís amb la sostenibilitat i es posiciona com un dels municipis capdavanters a la Cerdanya en la transformació del model de gestió de residus, amb la mirada posada en un futur més net i circular.
