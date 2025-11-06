L’alcalde de Puigcerdà defensa que cal mantenir l’escola Llums del Nord: «Les famílies han de poder triar el model educatiu»
L'alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, defensa que, més enllà de si les ràtios permeten fusionar les dues escoles del municipi, cal tenir en compte diferents aspectes, els quals plantejaran al Departament d'Educació. Diu que aquesta possible fusió dels dos centres educatius del municipi els "ha caigut molt de cop", tot al·legant que fa tan sols dues setmanes que se'ls va plantejar aquesta hipòtesi. Ara, tenen prevista una nova reunió amb el Departament aquest divendres, on manifestaran el seu rebuig. De fet, Serra creu que cal que les famílies "puguin triar el model educatiu" que volen per als alumnes i, a més, veu necessari tenir un centre situat a la part alta i baixa de la vila.