Sense cavalls, Puigcerdà posa el focus de la Fira en les parades del centre
El certamen multisectorial es complementarà amb concerts i un recorregut més llarg pels carrers del nucli antic
ACN
La Fira Multisectorial de Puigcerdà, que se celebrarà aquest cap de setmana, viurà enguany una edició marcada per la suspensió del 44è Concurs de Cavalls, arran de les mesures adoptades per la Generalitat davant els diversos focus de dermatosi nodular contagiosa. Així, el certamen quedarà concentrat als carrers del centre i de la part alta de la vila, on s'instal·laran fins a 230 parades. Es tracta d'una xifra similar a la d'edicions passades, ja que, segons ha informat el ajuntament, la gran majoria de marxandants ha decidit acudir-hi igualment i només s'han registrat 25 anul·lacions. A més, per primer cop, s'incorpora el passeig 10 d'Abril al recorregut i també s'han previst punts on es faran actuacions musicals per dinamitzar la fira.
L'alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, ha explicat que la situació sanitària provocada pels brots de dermatosi nodular contagiosa ha "trasvalssat" el certàmen, un dels esdeveniments més importants que es duen a terme a Puigcerdà i que dona visibilitat a la capital cerdana a tot Catalunya. En aquest sentit, ha afirmat que tot i que "l'activitat econòmica no pugui ser la que s'espera" s'ha aprofitat per "replantejament d'accions futures" que ja es volien implementar a la Fira Multisectorial.
Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient, Nerea Espada, ha explicat que amb la decisió de suspendre el Concurs de Cavalls s'ha volgut prioritzar la seguretat animal i la salut dels animals. També ha detallat que quan es van conèixer els primers focus es van posar en contacte tant amb el Departament d'Agricultura com amb l'Associació de Criadors de Cavalls de la Cerdanya.
Mentrestant, la regidora de Seguretat i Mobilitat, Cristina Deulofeu, ha assegurat que la Fira Multisectorial continuarà sent "vistosa" com en les edicions passades, ja que el gruix de les parades s'ha mantingut. Finalment, la primera tinent d'alcalde, Mercè Carbó, ha apuntat que des del ajuntament ja es treballava en la línia de replantejament del certamen, per tal de donar un enfocament més específic al sector del cavall.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
- Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»