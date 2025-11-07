El 45% dels pirinencs fa els desplaçaments diaris a peu o en bicicleta
El Govern presenta l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de la vegueria, actualitzada vint anys després de la seva darrera edició
Miquel Spa
“Comencem a caminar cap a una mobilitat pública a l’Alt Pirineu i Aran, prioritzant la connectivitat amb els CAP i els centres educatius”, ha afirmat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque i Sureda, després de la celebració a Tremp del Plenari del Consell Rector de l’IDAPA.
Durant la sessió, s’ha presentat l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’Alt Pirineu i Aran, actualitzada vint anys després de la seva darrera edició. La consellera Paneque ha explicat que “hi ha més de 7.500 persones enquestades, un 10% de la població resident a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran. És una enquesta molt completa”. Les entrevistes, realitzades entre el 5 de novembre de 2024 i el 29 de gener de 2025, s’han realitzat a persones residents a les sis comarques de l’àmbit: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Aran.
Per exposar i poder consultar les dades recollides de l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha publicat el visor interactiu en Power BI, una eina innovadora que permet a qualsevol ciutadà o entitat interessada visualitzar-les de manera oberta, intuïtiva i visual.
Un pas endavant per la millora de la mobilitat i l’accés a l’Alt Pirineu i Aran
La Generalitat de Catalunya treballa, a través de l’Estratègia del Pirineu 2030, amb la missió de generar oportunitats i impulsar el desenvolupament territorial per a les persones que viuen i treballen a l’Alt Pirineu i Aran. Entre els objectius principals, hi ha la millora de la mobilitat i l’accés al territori, la potenciació d’un transport públic més adaptat i la reducció de la dependència exclusiva del vehicle privat.
D’entre els resultats obtinguts de l’enquesta s’exposa el següent:
- En els dies feiners, es desplacen el 90,5% dels habitants de l’Alt Pirineu i Aran; en cap de setmana, es desplaça el 72,5% del total de la població.
- El vehicle privat concentra un 50% dels desplaçaments, principalment en cotxe; els modes actius -caminar o anar en bicicleta- representen prop del 45%, i la mobilitat en transport públic representa el 4,7% del total, en dia feiner.
“Veiem que, en les diferents comarques de l’Alt Pirineu i Aran, la mobilitat està molt vinculada al cotxe privat i encara poc al transport públic” ha assenyalat la consellera Paneque. Malgrat això, ha exposat la consellera, “les noves mesures de connectivitat entre el Pont de Suert i Tremp han tingut molt bona recepció. Això demostra que si generem noves ofertes, el percentatge d’ús del transport públic als entorns rurals anirà creixent”.
Per avançar en aquesta línia, la consellera Paneque ha explicat que “d’aquests resultats se’n derivarà un Pla Director de Mobilitat (PDM) de l’Alt Pirineu”, la licitació del qual es preveu durant l’any 2026. Els treballs tindran una durada aproximada de 24 mesos.
Avanços en l’Avantprojecte de la Llei d’Alta Muntanya
La consellera Paneque ha assegurat que “d’aquí a cinc o sis mesos portarem a tramitació l’Avantprojecte de la Llei d’Alta Muntanya”, la qual es concep com un instrument de foment i dinamització del territori, partint de la seva singularitat. “Amb aquest avantprojecte actualitzarem una llei dels anys 80, en què es reduirà l’abast de les comarques d’alta muntanya i es marcaran els eixos específics del treball en aquestes comarques”, ha assegurat Paneque, fent referència als nous reptes econòmics, socials, ambientals i institucionals de les darreres dècades.
Pel que fa a les polítiques d’habitatge, la consellera ha assegurat que “s'han fet algunes jornades de treball per veure quines polítiques podem desenvolupar i adaptar, per tal de transformar els habitatges buits d’aquestes comarques en llocs on puguin viure famílies”.
